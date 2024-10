Die Neuaufstellung war nötig geworden, nachdem der HSVH die Lizenz für die aktuelle Spielzeit erst nach Millionenzuwendungen von Sponsoren sowie einer letztinstanzlichen Entscheidung des Sportgerichts erhalten hatte. In der Folge verabschiedete sich zunächst das Präsidium um Marc Evermann und Ex-Trainer Martin Schwalb. Dann gab es die Trennung vom bisherigen Geschäftsführer Sebastian Frecke.

Hüneburg bezeichnete sich selbst als „Lizenzierungsspezialisten“, der für Transparenz, Offenheit und Wirtschaftlichkeit stehe. Sein Ziel ist, den Verein „wirtschaftlich tragfähig“ zu machen und „dem Sport die Möglichkeit zu geben, zu investieren“. Einen konkreten Zeitraum, in dem das gelingen soll, nannte er nicht. Aktuell sein die Bilanz „noch in Schieflage. Das Thema Konsolidierung ist ein dauerhaftes, das uns über die nächsten Jahre begleiten wird.“ Bitter, der in der vergangenen Woche im Alter von 42 Jahren seine aktive Karriere beendet hatte, umriss die sportlichen Ziele des Clubs. Etwas mehr als Platz neun wie in der abgelaufenen Serie soll es nach dem Willen des früheren Nationaltorwarts schon sein: „Wir wollen nicht die nächsten zehn Jahre ein Ausbildungsverein sein.“