Meldungen im Überblick

Handball, Hamburg: Was Hamburgs Fußballern einfach nicht gelingen will, haben die Handballer geschafft: Der HSV ist nach fünf Jahren wieder erstklassig. Durch das 32:28 (17:14) im Nachholspiel am Dienstagabend gegen den ASV Hamm-Westfalen vor 2141 Zuschauern ist die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der 2. Handball-Bundesliga zu verdrängen.

Jansen, 44, wurde im Vorfeld der Partie als "Trainer der Saison" ausgezeichnet. Der Weltmeister von 2007, der seit März 2017 beim HSV an der Seitenlinie steht, war von seinen Trainerkollegen und den Managern der 2. Liga gewählt worden. Der deutsche Meister von 2011 hatte aufgrund von massiven finanziellen Problemen nach einem Insolvenzverfahren im Januar 2016 den Spielbetrieb eingestellt. Nach einem Neuanfang in Liga drei folgte zwei Jahre später der Aufstieg in die 2. Liga. Nach weiteren drei Jahren ist der HSV nun wieder zurück auf der großen Bühne.

In der Bundesliga stehen zwei Spieltage vor Saisonende mit der HSG Nordhorn-Lingen, TuSEM Essen und dem HSC 2000 Coburg bereits drei von vier Absteigern fest. Die Eulen Ludwigshafen sind derzeit Viertletzter, der TSV GWD Minden und die HBW Balingen-Weilstetten haben drei Punkte Vorsprung auf Platz 17.

Basketball, Bundesliga: Der FC Bayern hat seinen Erfolgstrainer Andrea Trinchieri halten können und mit einem neuen Vertrag bis 2023 an sich gebunden. Der Italiener war vor einem Jahr nach München gekommen und hatte die Bayern zum Pokalsieg, ins Bundesliga-Finale und als erstes deutsches Team in das Viertelfinale der Euroleague gebracht. "Dieses fast perfekte Jahr soll aber erst der Anfang sein", sagte Geschäftsführer Marko Pesic in einer Mitteilung vom Dienstag. Der 52 Jahre alte Trinchieri hatte während der mit 90 Partien extrem langen und kräfteraubenden Saison gezögert, seinen Einjahresvertrag zu verlängern. Nun sei er "einfach glücklich", in München zu bleiben.

Fußball, FC Barcelona: Robin Gosens hat mit seinem herausragenden Auftritt beim 4:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal in der EM-Vorrunde das Interesse europäischer Spitzenklubs geweckt. Laut einem Bericht der italienischen Corriere dello Sport soll der FC Barcelona an dem 26-Jährigen von Atalanta Bergamo interessiert sein und schon Kontakt zu Berater Gianluca Mancini aufgenommen haben. Die Ablösesumme für Gosens soll bei 40 Millionen Euro liegen. Interesse an einer Verpflichtung sollen auch der italienische Meister Inter Mailand und Rekordchampion Juventus Turin haben. "Gute Leistungen haben zur Folge, dass man auf den Bildschirm von anderen Vereinen kommt, aber das schaue ich mir nach dem Turnier an. Jetzt will ich erstmal weiter für Deutschland abliefern", hatte Gosens nach dem Spiel gegen Portugal erklärt.

Bundesliga, Werder Bremen: Er ist eine Ikone bei Werder Bremen - jetzt endet seine Ära an der Weser: Thomas Schaaf und Werder Bremen gehen getrennte Wege. Der am 30. Juni auslaufende Dreijahresvertrag als Technischer Direktor beim Bundesliga-Absteiger wird nicht verlängert. "Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der notwendigen Einsparungen auch im Personalbereich konnten wir Thomas Schaaf leider kein Angebot unterbreiten. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, jetzt eine Entscheidung zu treffen", sagte Geschäftsführer Frank Baumann am Montag. Zuerst hatte die "Deichstube" darüber berichtet.

"Thomas hat in den letzten 40 Jahren als Spieler, Trainer und zuletzt als Technischer Direktor Herausragendes für Werder geleistet, wofür ihm die Werder-Familie für immer dankbar sein wird", betonte Baumann. In den zurückliegenden drei Jahren habe er "die Trainerausbildung verbessert, die Ausbildungsqualität im Leistungszentrum erhöht und auch eine höhere Durchlässigkeit in den Profibereich geschaffen". Nunmehr sollen Thomas Wolter und Björn Schierenbeck vom Nachwuchsleistungszentrum Schaafs Aufgaben übernehmen.

Schaafs Werder-Engagement endete mit einem Misserfolg. Nach der Trennung von Cheftrainer Florian Kohfeldt hatte der 60-Jährige am letzten Spieltag der unlängst beendeten Saison versucht, Werders drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern. Die Rettungsaktion in letzter Sekunde scheiterte. Werder muss wegen der geringeren finanziellen Einnahmen in der nächsten Saison sparen. Zuvor hatte bereits Chefanalyst Mario Baric den Verein verlassen.