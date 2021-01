Er wusste, was zu tun war: Johannes Stumpf überzeugte in der ungewohnten Rolle als Spielgestalter.

Von Thomas Jensen, Fürstenfeldbruck

Es war einer der ersten Angriffe der Brucker Handballer am Samstagabend. Falk Kolodziej sah, wie die Defensive Rimpars einen Pass seiner Mitspieler abfing. Nach einem kurzen Sprint zurück setzte er auf Höhe der Mittellinie zum Hechtsprung an. Mit der linken Hand berührte der Spielmacher den Ball und verhinderte so das Zuspiel auf Gegenspieler Michael Schulz. Jedoch brachte er diesen in der Aktion auch zu Fall. Die Protestrufe der Panther fanden in der Wittelsbacher Halle kein Gehör. Die Schiedsrichter zogen die rote Karte, wegen Verhinderung einer klaren Torchance. Ein Déjà-vu für die Brucker, die schon bei der Niederlage drei Tage zuvor gegen Bietigheim drei Platzverweise kassiert hatten.

Nach 6:28 Minuten musste der TuS also auf seinen besten Torschützen und Vorlagengeber verzichten. Ein Schock für den Tabellenvorletzten der zweiten Handballbundesliga, allerdings deutlich harmloser als der erste Schreck des Abends. Nach 40 Sekunden knickte Alexander Leindls rechtes Knie unglücklich weg. Schnell war klar, dass dieses und wohl auch die nächsten Spiele für den 23-Jährigen gelaufen waren. Trainer Martin Wild vermutete nach dem Spiel: "Wenn man schon länger dabei ist, kann man erahnen, was da passiert ist. Es sieht nach Kreuzband aus." Die Anfangsphase betitelte Wild als "Horrorszenario".

Nach vier Engelmann-Treffern schien der Sieg greifbar, doch der Vorsprung schmolz

Neben den aktuell fehlenden Außenangreifern Felix Kerst und Benedikt Hack musste Wild nun auch die beiden Rückraumspieler ersetzen. Trotz dieser Ausgangslage entwickelte sich das pandemiebedingt schon zweimal verschobene Derby zwischen Fürstenfeldbruck und der DJK Rimpar Wölfe äußerst eng. Ein Grund mag sein, dass auch der Tabellenelfte mit personellen Problemen an die Amper gereist war. Die Franken mussten auf ihre beiden bisher erfolgreichsten Torschützen Yonatan Dayan und Benedikt Brielmeier verzichten.

Zudem schafften es die Brucker tatsächlich, die beiden Ausfälle zu kompensieren. Rückraum-Allrounder Johannes Stumpf übernahm den Spielaufbau: "Ich trainiere oft in der Mitte und weiß, was wir da machen müssen." Nicht nur der 27-Jährige wusste, was er tat, sondern auch die übrige Offensive. 29 Tore hatte noch kein Team gegen die drittbeste Verteidigung der Liga erzielt. Die meisten Treffer steuerten am Samstag Korbinian Lex und Maximilian Horner mit jeweils sieben erfolgreichen Abschlüssen bei.

Auffällig agierte auch Yannick Engelmann, der Stumpf phasenweise im Spielaufbau entlastete. Zu Beginn der zweiten Halbzeit warf er gar vier Tore in Serie und erhöhte den Vorsprung seines Teams dadurch auf ebenso viele. Der Sieg schien greifbar nah. Doch stattdessen erlebten die Panther mal wieder eine Schlussphase, wie sie typisch ist für diese Saison. Eher schon Zeitschleife als Déjà-vu.

"Am Ende waren wir schlicht und ergreifend die unglücklichere Mannschaft", resümierte Trainer Wild

Nachdem der Vorsprung geschrumpft war, entschieden die letzten Angriffe das Spiel, zu Ungunsten der Brucker: Am Ende stand die vierte Niederlage mit nur einem Tor Unterschied zu Buche. Gästetrainer Ceven Klatt erkannte nach dem Spiel an, dass die Begegnung in beide Richtungen hätte kippen können. Einem sehr gefassten Martin Wild blieben die Statements, die er in dieser Saison schon öfter in sehr ähnlicher Weise vorgetragen hatte: "Wir haben herausragend gekämpft und gut Handball gespielt. Am Ende waren wir schlicht und ergreifend die unglücklichere Mannschaft. Wir spielen mit sehr ambitionierten Zweitligisten auf Augenhöhe, da muss man erstmal hinkommen. Ich bin stolz auf die Jungs."

Seinen Spielern war die Enttäuschung deutlicher anzumerken. Engelmann sprach von der ganzen folgenden Woche, der dieses Spiel nachhängen würde, fügte aber an: "Wir müssen das Spiel einfach vergessen und uns auf das nächste konzentrieren. Irgendwann klappt's." In dasselbe Horn stieß sein Coach: "Wir haben die ganze Woche Zeit, uns vorzubereiten. Für die ersten vier Spiele im neuen Jahr haben wir uns vier Punkte vorgenommen, also ist noch alles drin."

Auch die kommenden zwei Partien werden die Brucker daheim bestreiten, am Samstag erwarten sie den fünftplatzierten VfL Lübeck-Schwartau, bevor am 12. Februar das Kellerduell gegen Emsdetten ansteht.