Handball-Zweitligist HSC Coburg hat seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit nach eigenen Angaben "so gut wie abgeschlossen". In Fynn Herzig, 23, kommt ein Rückraum-Links-Spieler vom Ligakonkurrenten VfL Gummersbach nach Oberfranken und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Fynn ist ein sehr kompletter Rückraumspieler, der gut verteidigt, aber auch seine Qualitäten im Angriff hat, wo er mit seinem guten Spielverständnis immer wieder seine Mitspieler in Szene bringt," sagte Coburgs Trainer Brian Ankersen. Für die Kreisläuferposition hat der HSC Bartlomiej Bis, 24, verpflichtet. Bis kommt vom polnischen Erstligisten Gornik Zabrze und unterschreibt ebenfalls einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Mit Bis bekommen wir einen echten Kämpfer, der bei der letzten EM seine Abwehrfähigkeiten bewiesen hat. Mit drei unterschiedlichen Kreisläufertypen sind wir auf dieser Position sehr gut aufgestellt", meinte Ankersen. Dieudonné Mubenzem, Karl Toom und Lukas Juskenas werden den HSC verlassen.