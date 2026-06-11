Das Hofbräuhaus zu München war ein passender Ort, um mit der Auslosung der Handball -Weltmeisterschaft im Januar 2027 in Deutschland die Werbung für die Großveranstaltung einzuläuten. Genauer gesagt, einzuscheppern, denn jedes gezogene Los wurde mit einem Tusch der Blasmusikkapelle begleitet. Und es gab einigen Grund für Trommelwirbel, denn die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) hat eine machbare Gruppe erwischt: Das Eröffnungsspiel steigt gegen Tunesien am 13. Januar, dann steht Außenseiter Uruguay zwei Tage später auf dem Programm, zum Abschluss der Vorrunde trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am 17. Januar auf Serbien.

Da die deutsche Gruppe A in der bayerischen Landeshauptstadt spielen wird, steckte Gislason dem Ort angemessen in Lederhose und Trachtenweste, als er nach vollbrachter Auslosung von einer „starken“ oder „interessanten“ Gruppe sprach.

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Dem Isländer, dessen Vertrag kürzlich bis 2028 verlängert wurde, war bei seinem Bemühen, die Gegner respektvoll einzuordnen, die große Vorfreude anzumerken. Überraschungen seien im Handball immer drin, sagte Gislason: Tunesien sei eine Mannschaft, die „über emotionalen Handball kommt“, über die Spielern aus Uruguay wisse er nur, „dass sie unorthodoxen Handball spielen“. Am stärksten einzuschätzen sind gewiss die Serben, bei der EM 2026 im dänischen Herning hatte es sogar eine überraschende Niederlage gesetzt.

Die passende Einschätzung der deutschen Gruppe A kam von einem, der es mit Konventionen nicht immer so ganz genau nimmt: WM-Botschafter Stefan Kretzschmar, der im Gegensatz zu den Kollegen Dominik Klein und Pascal Hens (die vierte WM-Botschafterin Anja Althaus trug ein elegantes Abendkleid) auf das landestypische Outfit verzichtete. Er sprach von einer schweren Gruppe – um grinsend anzufügen: „Man hat mir gesagt, ich soll das so sagen.“ Schwerere Gegner wie Spanien oder Norwegen blieben dem DHB-Team erspart, die Iberer sind dennoch in München zu bewundern, sie wurden in die Gruppe C gelost, die ebenfalls im SAP Garden spielt. Dort ist der WM-Zweite Kroatien als Gruppenkopf gesetzt. Die weiteren Gruppenköpfe sind Frankreich (Gruppe D) und Italien (B) in Stuttgart, Schweden (E) und Dänemark (G) in Kiel, sowie Portugal (F) und Island (H) in Magdeburg.

Sie haben mit 4000 Schweizer Fans gerechnet, jetzt müssen sie mit 400 Italienern zurechtkommen. Italiens Nationaltrainer Bob Hanning

Die besten drei Teams jeder Gruppe kommen weiter, wobei die Tatsache, dass die Punkte in die Hauptrunde mitgenommen werden, diesen Spielen Gewicht verleiht. Das deutsche Team, dem man zutrauen darf, die Hauptrunde zu erreichen, würde dann für den Rest der WM nach Köln ziehen, wo in der 20 000 Zuschauer fassenden Lanxess-Arena auch die K.-o.-Runde gespielt wird. Gegner wären die Teams der Stuttgarter Gruppen B und D. Das Ziel ist laut Gislason das Halbfinale, dessen Erreichen er trotz der Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen und im Januar bei der EM als „nicht selbstverständlich“ bezeichnete. Die Teams der Spielorte Kiel und Magdeburg bestreiten ihre zweite Turnierphase in Hannover.

Zu den deutschen Hauptrundendgegnern würden auch die Italiener zählen, deren Trainer natürlich zugegen war. Bob Hanning hatte die Azzurri etwas überraschend zur WM geführt und merkte an, dass er der einzige deutsche Trainer beim Turnier sei. Auch einen süffisanten Seitenhieb gegen den DHB hatte er parat: „Der DHB war so nett, uns in eine bessere Position zu hieven.“ Gemeint war, dass die Schweizer in der Gruppe C gesetzt wurden, diesen Platz nehmen nun die Italiener ein: „Sie haben mit 4000 Schweizer Fans gerechnet, jetzt müssen sie mit 400 Italienern zurechtkommen.“

Es war eine so pompöse wie launige Veranstaltung im weltbekannten Münchner Bierpalast, der 250 geladene Gäste, zwei riesige Flachbildschirme, Blasmusik und landestypische Verpflegung den Rahmen gaben. Moderiert wurde die Auslosung von Andrea Kaiser in einem schwarzen Dirndl, die im Zusammenspiel mit den gut gelaunten WM-Botschaftern einen Vorgeschmack darauf gab, was die geneigten Beobachter erwartet. Denn die WM-Rechte liegen von 2027 bis 2031 bei der ProSiebenSat.1-Gruppe. Henrik Pabst, der für das komplette Inhalte-Angebot der Sendergruppe zuständig ist, sprach von einem „positiv besetzten Sport“, für den man im Gegensatz zu den bisher zuständigen Öffentlich-Rechtlichen auch jüngere Zuschauergruppe erschließen möchte: „Ich denke, da ist viel Luft nach oben“, sagte Pabst, besonders in der „Altersgruppe 14 plus“. Man werde Handball auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen spielen: „Ich gehe davon aus, dass es ein großer Quotenerfolg wird. Das werden Handball-Festspiele.“