Es waren gute Nachrichten, die den Handball -Erstligisten HC Erlangen aus Österreich erreichten. Der europäische Verband EHF hat in einem fünfseitigen Schreiben bestätigt, dass der Zugang vom kroatischen Spitzenklub RK Nasice Nexe mit sofortiger Wirkung in der Bundesliga spielen darf. Die einjährige Sperre für den 38-Jährigen wurde zwar bestätigt, betrifft aber nur Spiele für den kroatischen Verband oder auf internationalem Parkett unter Federführung der EHF.

Bezjak war nach einem Rempler an einem Offiziellen in der Toppartie seines Klubs gegen Zagreb im vergangenen Februar bis zum 9. April 2025 gesperrt worden, was für einen anderen Landesverband indes keine Auswirkungen hat. Weil aber der kroatische Verband bei der EHF interveniert hatte, mussten die Erlanger nun auf das Urteil eines eigens einberufenen dreiköpfigen EHF-Gerichts warten, ob Bezjak in der Bundesliga spielen darf. Darf er – mit sofortiger Wirkung, was nach den bislang mäßigen Leistungen der Erlanger Erleichterung bringen dürfte.

Bezjak war als einstiger Kapitän des SC Magdeburg, mit dem er deutscher Meister und Pokalsieger wurde, Teil eines Pakets, das der HCE in enger Zusammenarbeit mit dem SCM geschnürt hatte. Erlangen ließ seinen widerspenstigen Bundesliga-Torschützenkönig Manuel Zehnder, der nach seiner Leihe an Eisenach partout nicht heimkehren wollte und sogar gegen die Gültigkeit seines Vertrages klagte (und verlor), zum deutschen Double-Sieger ziehen. Magdeburg zahlte nicht nur die geforderte Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich, sondern vermittelte in Person von Trainer Bennet Wiegert auch den Wechsel von Bezjak.

Dass Bezjak den Erlangern weiterhelfen kann, ist unbestritten, zumal er die Vorbereitung absolvierte und seither auch mit der Mannschaft trainiert. Ob ihn Trainer Johannes Sellin schon am kommenden Sonntag in der Ligapartie bei den favorisierten Füchsen einsetzt, ist offen. Eine Woche später im Kellerduell zu Hause gegen Aufsteiger Potsdam dürfte sein Einsatz allerdings sehr wahrscheinlich sein.