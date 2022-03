Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit seinem kroatischen Kreisläufer Ilija Brozovic bis 2025 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. "Ich war in meiner bisherigen Karriere noch nie so lange bei einem Verein wie bei den Recken. Das zeigt, wie wohl meine Familie und ich uns in Hannover fühlen", sagte der 30-Jährige. Brozovic spielte zuvor bereits für den HSV Hamburg und den deutschen Meister THW Kiel.