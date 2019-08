Hannover (dpa/lni) - Die TSV Hannover-Burgdorf muss bis zu acht Wochen ohne Neuzugang Alfred Jönsson auskommen. Der schwedische Nationalspieler verletzte sich am Knie und fehlt damit beim Saisonstart der Handball-Bundesliga. "Er hat die erste Zeit der Vorbereitung sehr gut mit der Mannschaft trainiert und der Integrationsprozess war in vollem Gange", wird der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen am Dienstag in einer Club-Mitteilung zitiert. "Unsere medizinische Abteilung wird jetzt alles dafür tun, dass Alfred die besten Voraussetzungen bekommt, um schnell wieder auf das Spielfeld zurückkehren zu können."