Von Carsten Scheele, Hannover

Seit dieser Woche wird in Deutschland wieder Handball gespielt, oder zumindest Handball trainiert. Die MT Melsungen ist nach vier Monaten Corona-Zwangspause ins Teamtraining gestartet, die Füchse Berlin ziehen an diesem Freitag nach, auch bei der TSV Hannover-Burgdorf werden wieder Bälle geworfen. Nach der ersten Einheit ging es am Dienstag zum Medizincheck, der Internist zeigte sich überrascht und zufrieden: Alle topfit, gute Stimmung also.

Anders als in den Tagen zuvor, da wurde alles überlagert vom Entschluss des Vereins, in der kommenden Saison - trotz erfolgreicher Qualifikation - nicht für die neue European Handball League (EHL) zu melden. Ein Schritt, der vereinsintern für Unruhe sorgte, denn die Mannschaft des Überraschungsvierten der Bundesliga hätte sehr wohl gerne europäisch gespielt. Und hat dies der Vereinsführung auch mitgeteilt.

Dort wurde das Wagnis allerdings als zu groß eingestuft. "Dass wir nicht antreten, ist sportlich sehr, sehr bitter", sagt Fabian Böhm, Nationalspieler und Mannschaftskapitän. Die Spieler hätten ein Jahr für dieses Ziel gekämpft, nun fällt die Belohnung aus. Böhm sagt, er habe Mitspieler, "die vielleicht nie wieder international spielen. Wir sind ja nicht beim THW Kiel, wo man jedes Jahr damit rechnen kann".

Eine Mannschaft, die ihr großes Ziel erreicht, dann aber zurückzieht, sollte es im Profisport eigentlich nicht geben. Aber so ist es in diesen Corona-Zeiten: Es geschieht vieles, das vor Kurzem undenkbar war. Im Fall Hannover war es letztlich die Frage, wie viel den eigenen Spielern zugemutet werden kann. Der Klub steht, wie die gesamte Liga, vor der schwersten Spielzeit der Geschichte: Weil es keine Absteiger gab, wird die Liga auf 20 Mannschaften aufgestockt.

Das bedeutet: 38 Spiele, diesmal in nur acht Monaten, weil die Saison erst im Oktober beginnt; ob vor Zuschauern oder nicht, ist offen. Spiele im Dreitagesrhythmus werden Dauerzustand sein, Hannover ist zudem für das Finalturnier des DHB-Pokals qualifiziert, das im Februar 2021 nachgeholt wird. Zwischendurch wird im Januar die Handball-WM in Ägypten ausgetragen (bei der der ein oder andere Hannoveraner dabei sein wird). Ach ja, gleich nach der Spielzeit folgt, sofern die Qualifikation erfolgreich verläuft, Olympia in Tokio.