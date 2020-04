Während die Bundesliga-Klubs am Donnerstag eine schriftliche Abstimmung über das sofortige Ende der Spielzeit auf den Weg brachten, preschte Bob Hanning mit einem brisanten Plan vor. Der Manager der Füchse Berlin unterbreitete den Spitzenvertretern aus HBL und Vereinen in einer Videoschalte einen detaillierten Vorschlag, der ein reguläres Saisonende doch noch ermöglichen soll. Laut Sport-Informationsdienst sieht der Plan vor, dass alle 18 Bundesligisten im Juni an einem Ort zusammenkommen und innerhalb kurzer Zeit die verbleibenden Spiele absolvieren sollen. "Ich persönlich bin ein Freund des Weiterspielens und sehe Möglichkeiten", sagte Hanning. Einzelheiten zu seinem von einigen Unwägbarkeiten begleiteten Konstrukt, das im Falle einer Umsetzung wohl auch im Basketball anwendbar wäre, wollte der 52-Jährige nicht nennen oder kommentieren.

Für viele erscheint der Abbruch aber weiterhin unvermeidlich, denn nach den mit Spannung erwarteten Corona-Maßnahmen von Bundeskanzlerin Angela Merkel waren die großen Sportligen hinter dem Fußball erst einmal kaum schlauer. Die Handball-Liga beschloss immerhin ein "Umlaufverfahren über die Fortsetzung der Saison". Alle Bundesligisten sollen auf diesem Wege über Abbruch oder Fortsetzung bis Anfang kommender Woche votieren, sagte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann. Für eine Entscheidung brauche es eine Zweidrittelmehrheit: "Wir werden Anfang kommender Woche die Entscheidung treffen." Bohmann selbst gab sich ob des Hanning-Plans eher zurückhaltend. "Grundsätzlich sehe ich es als viel besser an, wenn zu Ende gespielt werden könnte, aber da müssen wir uns auch einfach den Wirklichkeiten stellen", sagte er.