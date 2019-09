Coburg (dpa) – Mit dem erhofften Kantersieg haben die deutschen Handballerinnen einen perfekten Start in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 hingelegt.

Die DHB-Auswahl besiegte in Coburg Weißrussland locker mit 40:30 (20:14). Beste Werferinnen für den EM-Zehnten waren Emily Bölk und Kim Naidzinavicius mit jeweils sechs Toren.

Bereits am 29. September steht in Pristina das zweite Qualifikationsspiel gegen Kosovo an. Dritter Gegner in der Gruppe 3 ist Slowenien. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für die EM im kommenden Jahr in Dänemark und Norwegen.

Die deutsche Mannschaft, bei der Rückraumspielerin Xenia Smits nach einer Schulter-Operation fehlte, benötigte vor 1837 Zuschauern zehn Minuten, um Spiel und Gegner zu kontrollieren. Dank einer starken Torfrau Dinah Eckerle und einem langsam auf Touren kommenden Angriffsspiels zog der Gastgeber beim 15:8 (22.) erstmals auf sieben Tore davon.

Bundestrainer Henk Groener nutzte dies, um der zweiten Reihe frühzeitig die Chance zur Bewährung zu geben. Der fünfte Sieg im fünften EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland war zu keiner Zeit gefährdet, auch wenn die deutsche Abwehr manchmal nicht konsequent genug zupackte. Beim 34:24 (51. Minute) war der Vorsprung erstmals zweistellig. Von den 14 deutschen Feldspielerinnen trugen sich 13 in die Torschützenliste ein.