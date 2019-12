Hamburg (dpa/lno) - Das Programm für die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg nach der Winterpause steht. Das Team von Trainer Torsten Jansen, das als Tabellenneunter in die zweite Saisonhälfte geht, trifft sich am 13. Januar 2020 zum offiziellen Startschuss für den Wiederbeginn im neuen Jahr, teilte der Club dazu am Montag mit.

Für den 17. Januar (18.30 Uhr) beim VfL Blau-Weiss Neukloster aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und am 18. Januar (18.00) bei der SG Seehausen aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt stehen die ersten Tests an. Anschließend tritt das Team am 19. Januar beim Turnier des Dessau-Roßlauer HV an. Höhepunkt der Vorbereitung ist am 29. Januar (19.30) in der Sporthalle Hamburg das Gastspiel von Rekordmeister THW Kiel. Vier Tage nach dem letzten Härtetest folgt für den HSVH dann am 2. Februar (17.00) der Punktspiel-Start bei der TSV Bayer Dormagen.