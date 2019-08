Hamburg (dpa/lno) - Rechtzeitig zum ersten Pflichtspiel der neuen Handball-Saison haben die HSV-Zugänge Jens Schöngarth und Jan Forstbauer ihre Spielgenehmigung erhalten. Wie der HSV Hamburg am Freitag mitteilte, hat die Handball-Bundesliga (HBL) ihre Prüfungen abgeschlossen. Beide Akteure können damit am Samstag (19.00 Uhr) im Erstrunden-Match des DHB-Pokalwettbewerbs gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Hagen in Göttingen eingesetzt werden. In einem Testspiel am vergangenen Mittwoch hatten sie beide noch zusehen müssen.