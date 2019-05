31. Mai 2019, 18:53 Uhr Handball Gummersbach nicht in die dritte Liga

Der Handball-Traditionsklub VfL Gummersbach müsste im Falle eines Abstiegs aus der Bundesliga keinen Absturz in die dritte Liga befürchten. Der zwölfmalige deutsche Meister teilte mit, er habe die von der Liga (HBL) mit Frist am Freitag eingeforderten Bedingungen zur Lizenz-Erteilung für die zweite Liga erfüllt. Dabei ging es um eine Deckung einer finanziellen Lücke im fünfstelligen Bereich. Der VfL kämpft noch mit aller Macht um den Klassenverbleib in der Bundesliga. Das Endspiel beim direkten Rivalen SG Bietigheim findet am Sonntag, 9. Juni, statt. Bei einem Auswärtssieg hätte der VfL den Ligaverbleib aus eigener Kraft gesichert. Die Erleichterung nach dem Erhalt der Lizenz für Liga zwei war ungeachtet dessen groß.