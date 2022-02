Großwallstadt verlängert mit Bicer

Nach seinem 30:29-Erfolg im bayerischen Derby gegen den HSC Coburg vom Samstag, dem ersten Heimsieg des neuen Jahres, hat Handball-Zweitligist TV Großwallstadt den Vertrag mit Rechtsaußen Görkem Bicer um zwei Jahre verlängert. "Görkem hat sich in den letzten Monaten bei uns extrem stark entwickelt. Ich bin mir sicher, dass er uns auch in der Zukunft noch schöne Handballmomente bieten wird", sagte TVG-Geschäftsführer Stefan Wüst. Pierre Busch hingegen wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein zum Saisonende verlassen. Der Rechtsaußen schließt sich dem ambitionierten Ligakonkurrenten Hagen an.