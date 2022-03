Drei Punkte aus den vergangenen zehn Spielen, das war den Verantwortlichen des TV Großwallstadt dann doch zu wenig: Mit sofortiger Wirkung hat sich der abstiegsbedrohte Handball-Zweitligist von Trainer Ralf Bader getrennt. Eine Entscheidung, die wohl länger gereift ist, denn schon am Wochenende soll der Nachfolger präsentiert werden: "Wir holen jetzt einen Trainer an den Untermain, bei dem wir das Vertrauen haben, dass er mit uns bis Saisonende den Klassenerhalt erreichen kann", lässt sich Geschäftsführer Stefan Wüst in einer Vereinsmitteilung zitieren.

Diese Vertrauen hat der Klub in Bader offenbar verloren, das 26:26-Remis am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger Hagen hat das Fass zum Überlaufen gebracht; Bader selbst hatte einen Sieg als unabdingbar bezeichnet. Auf die Partie beim THSV Eisenach am kommenden Samstag (19.30 Uhr) wird die Mannschaft von Michael Spatz vorbereitet, der Profi führt zusammen mit Wüst die Geschäfte und wird diesen am Saisonende beerben. "Ich danke Ralf sehr für das, was er für den TVG geleistet hat", so Spatz, der 41-Jährige habe den Klub 2019 als Drittligist übernommen und sofort zurück in die zweite Liga geführt. Im vergangenen Jahr belegte der TVG Rang sechs, was die Erwartungen nach oben schraubte. Aktuell befinde man ich im Abstiegskampf, so Spatz, weshalb man nun auf neue Impulse hoffe.