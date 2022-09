Görkem Bicer, Rechtsaußen des Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt, fällt nach einer im Spiel gegen den TuS N-Lübbecke am vergangenen Samstag erlittenen Verletzung monatelang aus. Der 23-jährige Türke hatte sich in der ersten Halbzeit bei einem Konter ohne Fremdeinwirkung das vordere Kreuzband gerissen. Bicer dürfte dem Klub daher mindestens sechs Monate lang fehlen. Für Bicer springt nun zunächst Maxim Schalles, der ihn bereits am Samstagabend ersetzt hat, ein. Außerdem hat der Verein im ukrainischen U-19-Nationalspieler Dmytro Redkyn aus der eigenen Juniorenakademie einen Linkshänder unter Vertrag genommen. Redkyn sollte bereits am Dienstag erstmals am Training der Bundesligamannschaft teilnehmen, um sich für Einsätze zu empfehlen.