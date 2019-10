Etwa eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaft in Japan will der Deutsche Handballbund den Vertrag mit dem Trainer der Frauen-Nationalmannschaft verlängern.

Der Deutsche Handballbund (DHB) möchte den Vertrag mit Frauen-Bundestrainer Henk Groener noch vor der Ende November beginnenden WM vorzeitig verlängern. Das habe das Präsidium entschieden, "weil wir von seiner Arbeit überzeugt sind", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Samstagabend in Hannover nach dem 32:23-Testspielsieg gegen Kroatien. Der aktuelle Vertrag des 59-jährigen Niederländers läuft noch bis zum 31. August 2020. "Ich freue mich natürlich über das Vertrauen", sagte Groener. "Ich denke, die Gespräche werden wir schon erfolgreich abschließen." Groener trainiert die DHB-Auswahl seit Anfang 2018. Bei der WM in Japan, welche für die deutschen Frauen am 30. November mit dem Auftaktspiel gegen Brasilien beginnt, soll mindestens der siebte Platz erreicht werden. Dieser würde zur Teilnahme am Qualifikationsturnier für Olympia berechtigen. "Wir brauchen mit der Truppe eine Top-Leistung, um die Ziele zu erreichen, die wir uns selbst gesteckt haben", sagte Groener mit Blick auf das Turnier.