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MeinungHandballGolla zeigt sich verletzlich – dafür gebührt ihm Anerkennung

Kommentar von Carsten Scheele

Lesezeit: 2 Min.

Johannes Golla, der Kapitän der Handball-Nationalmannschaft, hat sich zu einem aufsehenerregenden Schritt entschieden.
Johannes Golla, der Kapitän der Handball-Nationalmannschaft, hat sich zu einem aufsehenerregenden Schritt entschieden.
Sina Schuldt/dpa

Der Kapitän des Handball-Nationalteams macht ein Thema öffentlich, über das im Profisport selten gesprochen wird – obwohl es viele betrifft.

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Johannes Golla ist nicht der Typ, der sich für ein Exklusivinterview in ein Fernsehstudio setzt und über die Probleme in seiner Familie plaudert. Dass eine Erklärung von ihm helfen würde, die schwierige Situation nachzuvollziehen, in der er sich befindet, hat der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft allerdings erkannt. Also hat er in den sozialen Medien ein längeres Schriftstück veröffentlicht, in dem er die Folgen seines Wechsels von der SG Flensburg-Handewitt zur MT Melsungen beschreibt.

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