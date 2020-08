Handball-Bundestrainer Alfred Gislason feiert seine Pflichtspielpremiere am 5. November in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina. Mit der Partie startet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in die Qualifikation für die EM 2022. Ob das Spiel mit Zuschauern stattfinden kann, hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Gislason trat Anfang Februar die Nachfolge des beurlaubten Christian Prokop an. Seitdem wartet der 60 Jahre alte Isländer auf sein Debüt. Wegen der Corona-Krise war ein Mitte März geplantes Testspiel gegen die Niederlande kurzfristig abgesagt worden, später wurde die Saison abgebrochen. "Ich freue mich riesig auf das erste Länderspiel", sagte Gislason. Am 8. November spielt Deutschland in Estland. Weiterer Gruppengegner ist Österreich.