Von Ralf Tögel

Es ging letztlich um eine einheitliche Lösung, erzählt René Selke, größter Diskussionspunkt war die Quarantäne. Genauer gesagt: Eine Vermeidung jener Isolierung, die in Zeiten der Corona-Pandemie jedem droht, der aus einem Risikogebiet nach Deutschland reist. Also auch den Handballern des HC Erlangen, sofern sie für eine Nationalmannschaft nominiert wurden. Als dies dank strikter Hygienevorschriften inklusive mehrer Testungen gewährleistet war, so berichtet der Erlanger Geschäftsführer, gab es schnell Konsens bei den betroffenen Klubs in der Handball-Bundesliga (HBL) - und damit auch grünes Licht für die Auswahlspieler des HC Erlangen.

Bekanntlich ruht der Bundesligaspielbetrieb für eineinhalb Wochen, weil Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2022 anstehen. In Torhüter Klemen Ferlin (Slowenien), Sime Ivic (Kroatien), Simon Jeppsson (Schweden) und Daniel Mosindi (Israel) entlässt auch der mittelfränkische Erstligist vier Aktive zu ihren jeweiligen Auswahlteams - im Fall Ivic zu einem Testspiel gegen Ungarn, Kroatien ist als aktueller EM-Zweiter bereits qualifiziert.

Der schwedische Kreisläufer Petter Overby und Steffen Fäth sind ebenfalls Nationalspieler, laborieren derzeit aber an Verletzungen. Sechs Internationale hatte der HC Erlangen noch nie unter Vertrag, was den gestiegenen Anspruch des Erstligisten verdeutlicht: "Wir sind natürlich stolz darauf, weil es für die Qualität im Kader steht", erklärt der HCE-Geschäftsführer, ganz abgesehen von "der guten Außenwirkung". Aber Selke erinnert auch an die damit verbundenen Gefahren: Kehren die Spieler ohne Verletzung heim? Wie stecken sie die Mehrbelastung weg? Und nicht zuletzt aus aktuellem Anlass: Kommen sie gesund nach Hause?

Die EM-Qualifikation hat angesichts des Corona-bedingt extrem engen Spielplans allerdings auch einen angenehmen Nebeneffekt für all jene Spieler, die es nicht in eine Landesauswahl geschafft haben. "Die Ruhepause kommt uns sehr entgegen", sagt Selke. Fäth und Overby könnten so ihre Blessuren pflegen. Trainer Michael Haaß begrüßt die ruhige Woche ebenfalls, er kann seinem Personal etwas Erholung zugestehen, dem er nach der jüngsten Partie in Essen zwei freie Tage verordnet hatte. Der 26:20-Erfolg beim Aufsteiger nämlich war nicht nur der erste auf fremdem Parkett, er geriet auch trotz der verletzt fehlenden Stammspieler sehr souverän. Haaß bemängelte zwar noch "zu viele leichte Fehler" in den eigenen Reihen, sah aber auch eine schwere Partie bei einem heimstarken Gegner, bei dem "noch einige Mannschaften verlieren werden". Haaß war deshalb mit der gezeigten Leistung "meiner Mannschaft sehr zufrieden".

Haaß wird jetzt Intensität und Anspannung etwas herunterfahren und den Fokus auf individuelle Feinheiten lenken, "aber verdaddeln können wir die Woche natürlich nicht". Denn schon am kommenden Mittwoch steht das nächste Meisterschaftsspiel auf dem Programm, zu dem er "möglichst viele leistungsfähige Spieler" auf dem Parkett haben will. Gegner ist der TVB Stuttgart, ein Team, das besonders gut in die Saison gekommen ist. In den vergangenen Spielzeiten zählten die Schwaben eher zu den Vertretern, deren Fokus auf dem Verbleib in der Handball-Beletage liegt. In dieser Spielzeit führten die Baden-Württemberger zwischenzeitlich sogar das Klassement an und stehen derzeit auf dem fünften Tabellenplatz - vor Klubs wie Magdeburg, Leipzig oder den Berliner Füchsen. Was nicht nur am famos agierenden Nationaltorhüter Johannes Bitter liegt, die Schwaben haben sich klug und effektiv verstärkt. In Summe ein geradezu idealer Gradmesser für die Erlanger, denn berücksichtigt man die eigenen Ansprüche, zählen die Schwaben ungeachtet ihrer bisherigen Ergebnisse zu jenen Kontrahenten, die es auf eigenem Terrain zu schlagen gilt. Das sieht auch Geschäftsführer Selke so, zumal er den Saisoneinstieg der eigenen Mannschaft trotz des derzeitigen 14. Tabellenrangs als durchaus gelungen interpretiert. Was mit der Integration der vielen neuen Spieler wie auch dem fordernden Startprogramm zu tun habe.

Erlangens Vorstandsvorsitzender Carsten Bissel hatte den Seinen angesichts von Gegnern wie Kiel, Melsungen oder den Rhein-Neckar Löwen zu Saisonbeginn sogar Niederlagen in den ersten fünf Spielen zugestanden - und erst danach das Sammeln von Punkten erwartet. Der Sieg in Essen war Spiel Nummer sechs, folglich liegt der HCE allein deshalb im Soll - zuzüglich dreier nicht unbedingt einkalkulierter Zähler. Außerdem ist das Feld noch eng zusammen, drei Pünktchen fehlen zum sechsten Platz, vier auf Stuttgart. Gelingt am Mittwoch der angestrebte Sieg, ist Erlangen in Reichweite der Schwaben.

Eine machbare Angelegenheit, wie die HCE-Verantwortlichen finden. Gesunde Nationalspieler wären dafür allerdings eine große Hilfe.