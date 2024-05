Dass alle Gegner plötzlich den Weg zum Tor freimachen, passiert im Handball selten. Uwe Gensheimer, 37, durfte diese Aktion als pure Wertschätzung auffassen. Es brach gerade die letzte Spielminute an, als der Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen hoch einlief, von den Magdeburgern jedoch keinerlei Gegenwehr erfuhr. Also rannte Gensheimer durch, erzielte sein letztes Tor, danach flossen die ersten Tränen. Fix zog er sich das Trikot übers Gesicht.

Es wurde viel geklatscht, geweint und umarmt am Donnerstagabend in Mannheim. Schließlich beging hier ein Spieler seinem Abschied vor seinem Heimpublikum, der in seinen besten Jahren die ganze Sportart dominiert hat. Gensheimer war ein Mann für die Highlight-Videos, gesegnet mit einem Handgelenk aus Gummi, das er so sehr verdrehen konnte wie kein anderer Kollege, ehe er den Ball in unvorhersehbarer Flugbahn aufs Tor zischen ließ. Bei YouTube gibt es Tutorials mit Gensheimer zum Thema „Der perfekte Dreher“; dazu Zusammenschnitte seiner spektakulärsten Würfe, die aus der Zauberschule und nicht aus einer Handballhalle zu stammen schienen.

Gensheimer spielte drei Jahre bei Paris Saint-Germain (2016 bis 2019), ansonsten aber seine gesamte Profikarriere seit 2003 beim Klub in Mannheim. Er war Meister, Europapokalsieger, Kapitän der Nationalmannschaft, mit der er Bronze bei Olympia 2016 in Rio holte. Viermal wurde er zum Handballer des Jahres gewählt – und jetzt dieser Abschied. „Es ist ein bisschen zu viel für mich“, sagte Gensheimer bei Dyn: „Ich wollte das alles noch einmal aufsaugen.“ Von Verletzungen geschüttelt hatte Gensheimer die bisherige Saison verpasst, erst zum letzten Heimspiel schaffte er es in den Kader. Er wird im Sommer ins Management der Löwen wechseln.

Zwei Trickwürfe hatte sich Gensheimer zum Abschied noch gegönnt, einmal ein wunderbar angedrehter Siebenmeter; dazu ein Wurf von Linksaußen, mit sehr viel Effet durch die Beine des Magdeburger Torwarts. „Er ist einer der größten Handballer, die Deutschland und die Welt je hatten“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert: „Wo sich andere das Handgelenk gebrochen hätten, hat er verdammt viel draus gemacht.“

Wiegert entschuldigte sich zudem, dass sich seine Magdeburger beim souveränen 34:21-Erfolg in fremder Halle nicht als angenehmere Gäste präsentiert hatten. Aber der SCM brauchte selbst noch einen Punkt, um die Meisterschaft rechnerisch zu sichern – das ist nun geschafft. Dass trotzdem Gensheimer gefeiert wurde, war den Magdeburgern gar nicht unrecht: Schließlich steht am übernächsten Wochenende noch das Final-4 der Champions League an. In Köln will der deutsche Meister erst seinen Titel in der Königsklasse verteidigen. Danach kann die Sause beginnen.