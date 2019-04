8. April 2019, 18:54 Uhr Handball Gekämpft wie sonst nur für eine tolle Frau

Von Saskia Aleythe, Berlin

Eine Scheu vor großen Sprüchen hatte Silvio Heinevetter noch nie. Wobei er diesmal durchaus Fragen aufwarf, als er sich bei Instagram zu Wort meldete, am Montagmorgen war die deutsche Handballszene ja durchgerüttelt worden: Heinevetter, seit 2009 in Berlin, wechselt 2020 zur MT Melsungen, meldete sein neuer Arbeitgeber. Warum denn? "Die MT Melsungen hat mir viel Wertschätzung entgegen gebracht," schrieb der Torwart neben Danksagungen, "und um mich gekämpft wie man es sonst nur für eine tolle Frau macht." Was sein Nationalmannschaftskollege Hendrik Pekeler vom THW Kiel mit drei fliegenden Geldbündeln kommentierte.

Geld oder Liebe, das können die beiden ausführlich diskutieren, sind sie doch gerade auf Länderspielreise nach Polen unterwegs. Womöglich reizten Heinevetter beide Faktoren, um sein Glück im Alter von dann 35 Jahren noch mal bei einem anderen Verein zu suchen. Dass es einen der bekanntesten deutschen Handballer in das in fachfremdem Kreisen eher unbekannte Melsungen zieht, ist gar nicht so unlogisch: Der Klub steht seit Jahren in der Gunst deutscher Nationalspieler recht hoch. Etwas Brisanz bekommt der Transfer, wenn man weiß, dass sich Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning und Melsungens Manager Axel Geerken in der Vergangenheit eher mäßig gut verstanden haben.

"Wir haben Heine viel zu verdanken. Es war eine schöne Zeit", kommentierte Hanning den Transfer auch eher knapp, "es ist ja legitim zu gehen." Ende 2016 hatte Heinevetter seinen Vertrag in Berlin vorzeitig verlängert, damals spekulierte Hanning darauf, der gebürtige Thüringer könnte seine Karriere bei den Füchsen beenden. Mit ihm verlieren die Berliner nun das Gesicht der Mannschaft. Die Melsunger - aktuell auf Rang fünf in der Bundesliga vor den Füchsen - bezeichneten den Wechsel des Torhüters selbstbewusst als "Transfercoup". Axel Geerken sagt: "Silvio ist ein Spieler, der polarisiert, aber vor dem die jeweiligen Gegner großen Respekt haben."

Melsungen zählt mittlerweile zu den Top-Arbeitgebern der Liga

In Finn Lemke, Julius Kühn und Tobias Reichmann wurden schon drei Europameister von 2016 nach Melsungen gelotst, 2020 kommt auch noch Kai Häfner dazu. Als Lemke vom neuen Bundestrainer Christian Prokop vor der EM 2018 überraschend aus dem Kader der Nationalmannschaft gestrichen wurde, gab es von Geschäftsführer Geerken deutliche Kritik: "Ich will ihm wirklich nichts Böses, aber als Bundestrainer scheint er überfordert", sagte er damals der Fachzeitschrift Handballwoche: "Verbrannt ist er heute schon." Hanning hatte zuvor in seinem Ehrenamt als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) Prokop ins Amt befördert und schon einmal Widerstand von Geerken gespürt: 2015 legte Hanning seinen Posten als Leiter der Schiedsrichter-Kommission im DHB nieder, nachdem er unter anderem von Geerken für seine Doppelfunktion dort und auf der Betreuer-Bank der Füchse Berlin kritisiert worden war. Und dann ist da noch die Sache mit dem Geld. "Natürlich müssen die viel Geld für Spieler ausgeben, sonst würde da ja keiner hingehen", sagte Hanning einst in einem Interview mit der Tageszeitung Welt über die Finanzen in Melsungen. Und hoffte damals, 2016, wohl noch darauf, nicht selber einen Spieler an den Konkurrenten zu verlieren.

Mit den Etats vom THW Kiel oder den Rhein-Neckar Löwen kann Melsungen nicht mithalten, zählt dahinter aber längst zu den Top-Arbeitgebern der Bundesliga. Mit der B. Braun Melsungen AG unterstützt ein Milliarden-schweres Pharma- und Medizintechnikunternehmen den Bundesligisten, die Unternehmer sitzen auch im Aufsichtsrat der Handballer, überlassen die Ausgestaltung aber den Sportexperten. Schon früh verstanden es die Verantwortlichen bei Melsungen, mit Geld umzugehen, auch ein großer Automobilhersteller und eine Brauerei konnten in den vergangenen Jahren als Sponsoren hinzugewonnen werden. Seit 2005 spielen die Melsunger in der Bundesliga, 2007 mussten sie in eine größere Halle nach Kassel umziehen. Für Heinevetter wird das allerdings eine Umstellung: In die Rothenbach-Halle passen nur etwa 4300 Zuschauer, halb so viele wie in die Berliner Max-Schmeling-Halle. Nach zehn Jahren Berliner Trubel kann das auch ganz gelegen kommen.