Die Handball-Nationalmannschaft will flächendeckend Euphorie im Land entfachen. Nahbar, sympathisch und erfolgreich - daran könnten die Fußballer sich vor ihrer Heim-EM ein Beispiel nehmen.

Kommentar von Ralf Tögel

Deutschland ist Fußballland. Sollte diese Gewissheit nicht längst im Grundgesetz verankert sein, dann wäre es vielleicht an der Zeit, dass sich Bernd Neuendorf darum bemüht. Denn König Fußball sind in jüngerer Vergangenheit ein paar kleine Zacken aus der Krone gebrochen - und Entwarnung kann der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) so bald nicht erwarten.