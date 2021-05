Von Ralf Tögel, Rimpar

Ein paar Sorgenfalten treibe ihm die aktuelle Situation schon auf die Stirn, sagt Roland Sauer, Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe. Das Wolfsrudel, wie der Verein seine Profis nennt, rangiert derzeit mit 27:35 Punkten auf dem elften Tabellenplatz, sieben Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den die HSG Konstanz belegt. Noch, so ist Sauer überzeugt, sei der Klassenerhalt nicht gesichert. Ceven Klatt hält das für Unsinn, zumal noch Spiele gegen die Abstiegskandidaten Wilhelmshaven und am letzten Spieltag in Konstanz ausstehen, ein Sieg würde schon genügen. Das hätte er geschafft, wenn man ihn denn gelassen hätte, sagt Klatt. Denn der Trainer wurde vor Wochenfrist vom Verein freigestellt, nun soll Urgestein Rolf Brack mit der Mannschaft den Klassenerhalt sichern.

Der erste Versuch dazu ist am Wochenende beim HC Elbflorenz in Dresden schon mal daneben gegangen, Rimpar verlor mit 29:32 Toren. Dem Interimscoach sei kein Vorwurf zu machen, betont Geschäftsführer Sauer, der habe schon ein paar Dinge umgestellt, noch würden nicht alle Rädchen ineinander greifen. War es nun nötig, den Trainer sechs Spieltage vor dem Saisonende in einer doch recht komfortablen Tabellensituation zu entlassen? Ja, findet Sauer, denn die Entscheidung sei vor allem eine strategische gewesen. Klatt, dessen Dreijahresvertrag bei den Unterfranken noch eine weitere Saison gelaufen wäre, hatte im Januar ein Angebot vom Erstligisten Ludwigshafen erhalten, eine Chance, die ihm die DJK nicht verbauen wollte und sogar auf eine Ablöse verzichtete. Dafür hätte der Trainer gerne seinen Job für Rimpar gerne erfolgreich zu Ende gebracht, nach der 21:25-Heimniederlage gegen Bietigheim vor einer Woche war das beendet.

Interimsnachfolger Brack bringt mehr als 30 Jahre Trainer-Erfahrung aus der Bundesliga mit. Zuletzt sprang der 67-Jährige, der seine Karriere eigentlich beendet hat, ebenfalls als Interimstrainer beim Erstligisten HC Erlangen ein. Zudem soll er "sportwissenschaftliche Impulse" einbringen, gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten würden "Trainings- und Spielsteuerung" eine zentrale Rolle spielen, so Sauer. Und Brack war Leiter des Lehrstuhls für Sportwissenschaften an der Universität in Stuttgart. Wichtiger aber dürfte sein, dass Brack das Feld für Julian Thoman bereitet, der noch Spielmacher des Drittligateams von Balingen-Weilstetten ist und die dortige Bundesliga-A-Jugend trainiert. Brack und Thoman kennen sich gut, erzählt Sauer, der Routinier soll dem Novizen den Einstieg in enger Absprache erleichtern. Die Personalie erinnert an Jens Bürkle, der ebenfalls als ehemaliger Spieler seine erste Trainerstation in Rimpar hatte und heute den Erstligisten Balingen-Weilstetten anleitet. "Jens ist Mentor von Julian Thoman und hat ihn uns wärmstens empfohlen", sagt Sauer. Ceven Klatt hat sich mit dem Rauswurf arrangiert, klar, sagt er, man hätte es eleganter lösen können, aber er habe sich von der Mannschaft verabschiedet, das war ihm wichtig. Denn wer weiß, vielleicht trifft man sich bald wieder: Ludwigshafen steht in der ersten Bundesliga auf einem Abstiegsplatz.