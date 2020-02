Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den lettischen Nationalspieler Dainis Kristopans verpflichtet. Der 2,15 Meter große Rückraumspieler kommt vom finanziell angeschlagenen Champions-League-Sieger Vardar Skopje und unterschrieb in Berlin einen Vertrag bis zum Saisonende. Im Sommer geht der 29-Jährige dann zu Paris Saint-Germain, wo er bereits im Januar 2019 einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet hat. "Der Transfer zählt sicherlich zu den spektakulärsten der Klubgeschichte", sagte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Im EHF-Pokal am Donnerstag gegen den ungarischen Klub Tatabanya KC wird Kristopans noch nicht zur Verfügung stehen. Der Weltklassespieler soll sein Debüt im Füchse-Trikot am Sonntag (14.05 Uhr/MDR) gegen den SC Magdeburg geben.

© SZ vom 13.02.2020 / dpa Feedback