Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga erneut gepatzt. Nach dem Remis gegen Balingen-Weilstetten verloren die Füchse am Montagabend gegen die MT Melsungen mit dem früheren Füchse-Torwart Silvio Heinevetter knapp mit 28:29 (17:15). Der Berliner (25:9 Punkte) liegen damit weiter auf Tabellenplatz vier, nun aber wieder sieben Minuspunkte hinter Spitzenreiter SC Magdeburg (32:2) und auch noch hinter dem THW Kiel (26:8) und hinter der SG Flensburg-Handewitt (27:7), die tags zuvor Magdeburg die erste Saisonniederlage zugefügt hatte.

Auch die schwächelnden Rhein-Neckar Löwen kassierten die nächste Liga-Niederlage. Das Team von Trainer Klaus Gärtner unterlag zu Hause gegen die TSV Hannover-Burgdorf deutlich 25:31 (15:16). Die Löwen bleiben im Tabellenmittelfeld (14:20 Punkte), der Abstand zu den oberen Rängen wächst weiter an. Die HSG Wetzlar gewann am Montagabend beim TuS N-Lübbecke 28:25 und liegt weiterhin auf dem guten fünften Tabellenplatz. Auch der Bergische HC verabschiedete sich mit einem Sieg in die EM-Pause und setzte sich 27:26 beim HSV Hamburg durch.