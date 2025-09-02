Der frühere Handball -Nationalspieler Stefan Kretzschmar löst mit einer unerwarteten Zukunftsentscheidung eine Überraschung beim deutschen Meister Füchse Berlin aus und verschärft den Konflikt mit Vereinsboss Bob Hanning. Kretzschmar wird seinen Vertrag als Sportvorstand nicht verlängern und den Hauptstadtklub nach Saisonende verlassen.

„Öffentliche Diskussionen um die strategische Ausrichtung tun dem Verein nicht gut. Um den medialen Druck zu nehmen und den Fokus auf unsere ambitionierten Ziele in dieser Saison zu lenken, gebe ich meine Entscheidung heute bekannt. Bis Juni 2026 werde ich mit voller Leidenschaft arbeiten und kämpfen, um diese Ziele zu erreichen“, schrieb Kretzschmar auf Instagram.Die machtbewussten Entscheider Hanning und Kretzschmar galten nie als beste Freunde. Dennoch arbeiteten sie bei den Füchsen professionell zusammen und stellten den Erfolg des Vereins konsequent in den Vordergrund. Unterschiedliche Auffassungen gab es trotzdem. Für Hanning war nicht verhandelbar, Spitzenleistung und die Förderung junger Talente als untrennbare Einheit zu betrachten. Kretzschmar hingegen hätte gern noch stärker in die Qualität und Tiefe des Kaders investiert.

In den vergangenen Tagen war es zwischen dem ehemaligen Nationalspieler und Hanning zu einem offenen Machtkampf gekommen, der hinter den Kulissen für hitzige Debatten und Unruhe sorgte. Kretzschmar hatte wenig Verständnis dafür, dass sich Hanning nicht klar zu ihm und Trainer Jaron Siewert positionierte und die Zukunft der beiden offen ließ. „Es ist ein Zustand, wo man natürlich gerade in der Luft hängt. Es ist für alle Beteiligten eine angespannte Situation“, hatte Kretzschmar der Nachrichtenagentur dpa gesagt.

Hanning hingegen hatte wiederholt betont, im Herbst in aller Ruhe eine Entscheidung treffen zu wollen. Dass die Personalpolitik in Berlin, nicht zuletzt durch Kretzschmars Äußerungen, öffentlich breit diskutiert wurde, missfiel dem 57-Jährigen deutlich. „Es wäre gar keine Unruhe entstanden, wenn man nicht Unruhe entstehen lassen wollte“, sagte Hanning am Sonntag im Sender Dyn. Auch bei vielen Experten sorgte die Hängepartie für Verwunderung. Schließlich blickt der Hauptstadtklub auf die beste Saison seiner Vereinsgeschichte zurück: Erstmals wurde der deutsche Meistertitel gewonnen, und die Füchse Berlin hatten das Finale der Champions League erreicht.