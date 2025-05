Nach der Machtdemonstration im Norden verbreitete Bob Hanning Zuversicht: Im Handball werde der Titel in der Champions League dieses Jahr über die Füchse Berlin vergeben, da ist sich der Geschäftsführer des Klubs nach dem 40:36 (21:20)-Sieg gegen Aalborg sicher. Die Füchse Berlin, die auch die Bundesliga anführen, haben im Schlussspurt alle Möglichkeiten.

„Jetzt sind es noch zwei Spiele bis zu dieser Trophäe, und wir sind in der Lage, jede Mannschaft auf diesem Weg zu schlagen“, sagte Hanning, nachdem sein Team am Mittwoch mit einem beeindruckenden Rückspielerfolg beim dänischen Meister den Einzug ins Final-Four-Turnier in Köln gesichert hatte.

Zuvor hatte das Team von Trainer Jaron Siewert im Heimatland des überragenden Mathias Gidsel brilliert. Die Füchse reisten mit einem Acht-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel aus und zeigten dem heimstarken Konkurrenten mit ihrem Offensivwirbel erneut die Grenzen auf. Das unterstrich ihre Ambitionen für die Endrunde am 14. und 15. Juni. Zuletzt war der Klub 2012 in Köln dabei gewesen.

„Viele reden über uns als Favoriten, jetzt stehen wir im Final Four und können das unseren Fans und der Hauptstadt Berlin anbieten“, sagte Gidsel im Sender Dyn: „Jetzt müssen wir an dem Final-Four-Wochenende alles investieren und den Sieg klauen.“ Er sei „extrem stolz“ auf die Entwicklung der vergangenen drei Jahre.

Das gilt auch für Hanning, der von einem „Meilenstein“ sprach. „Die Art und Weise wie dieser Sieg zustande gekommen ist, sorgt für große Hoffnungen auf die nächsten Wochen“, sagte Hanning, der jahrelang viel Arbeit in den Standort investierte und Berlin zu einer Topadresse im Handball geformt hat. Dies soll sich nun auch zu neuen Trophäen führen. „Wir können weiter Geschichte schreiben“, sagte Kapitän Max Darj.