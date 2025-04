Denn die Spitzengruppe liegt weiter dicht beieinander. So hat Verfolger MT Melsungen dieselbe Minuspunktzahl wie die Berliner, nur ein Spiel weniger absolviert. „Diese Liga ist so hart und so unvorhersehbar. Die Ausgangsposition ist schön, aber mehr ist es eben auch nicht“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.An den möglichen Titel will deshalb noch niemand denken. „Es ist immer noch zu früh. Wir haben immer noch unfassbare schwere Spiele vor uns“, sagte Kreisläufer Mijajlo Marsenic. Und Ausrutscher sind in der Liga immer möglich – wie das Remis der Berliner bei Abstiegskandidat Erlangen vor zwei Wochen zeigte.

Kretzschmar warnt deshalb vor Unachtsamkeiten. „Sobald du in dieser Liga ein Prozent nur nachlässt, wird es problematisch. Und wir kennen unser Restprogramm. Selbst Bietigheim zu Hause wird eine Herausforderung, weil sie sich was vornehmen werden“, sagte er.Zumal die Füchse noch eine weitere Titelchance in dieser Saison haben. Am kommenden Donnerstag empfangen die Berliner im Viertelfinalhinspiel der Champions League den dänischen Meister Aalborg Handbold. Das Rückspiel folgt sechs Tage später. „Das ist für uns so eine riesengroße Chance, um in das Final Four einzuziehen. Und danach kümmere ich mich wieder um die Meisterschaft“, kündigte Gidsel an.