Handball, EM: Mitfavorit Frankreich hat überraschend sein Auftaktspiel bei der Handball-Europameisterschaft verloren. Gegen Portugal kam der WM-Dritte von 2019 nur zu einem 25:29. Gegen die starken Portugiesen fand der ehemalige Welt- und Europameister nie zu seinem Spiel und unterlag verdient. Bester Torschütze der Franzosen war Dika Mem mit fünf Toren, für Portugal war Diogo Branquinho mit ebenfalls fünf Treffern am erfolgreichsten. Co-Gastgeber Österreich ist der Start in die EM dagegen geglückt. Die ÖHB-Auswahl setzte sich in Wien mit 32:29 (13:14) gegen Tschechien durch.

Leichtathletik, Marathon: Der ehemalige Marathon-Weltrekordler Wilson Kipsang aus Kenia (37) ist von der unabhängigen Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden. Wie die AIU am Freitag per Twitter mitteilte, werden dem Olympiadritten von London 2012 Versäumnisse bei der Meldepflicht sowie Manipulationen vorgeworfen. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Wilson Kipsang hatte am 29. September 2013 beim Berlin-Marathon den Weltrekord um 15 Sekunden auf 2:03:23 Stunden verbessert. Im Jahr darauf wurde er an gleicher Stätte von seinem Landsmann Dennis Kimetto in 2:02:57 entthront. Diese Marke hielt vier Jahre, ehe Eliud Kipchoge (Kenia) ebenfalls in der deutschen Hauptstadt 2:01:39 Stunden lief.

Handball, EM: Der erfolgreiche Auftakt der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft hat dem ZDF eine ordentliche Einschaltquote beschert. Im Schnitt verfolgten am frühen Donnerstagabend 5,15 Millionen Zuschauer (20,7 Prozent Marktanteil) den 34:23-Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop über die Niederlande. Zum Vergleich: Bei der letztjährigen Heim-WM hatten 6,11 Millionen Zuschauer das Auftaktspiel der DHB-Auswahl gegen das Team Korea verfolgt.

Am Samstag trifft die deutsche Mannschaft in ihrem zweiten Vorrundenspiel in Trondheim/Norwegen auf Titelverteidiger Spanien (18.15 Uhr/ARD), am Montag ist im letzten Gruppenspiel Lettland der Gegner (18.15 Uhr/ZDF).

Tennis, Damen: Titelverteidigerin Julia Görges und Laura Siegemund sind beim Damentennis-Turnier in Auckland im Viertelfinale ausgeschieden. Görges, die in den vergangenen beiden Jahren den Titel in Neuseelands Metropole geholt hatte, verlor am Freitag 1:6, 4:6 gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark.

Siegemund verlor trotz einer guten Leistung 4:6, 3:6 gegen die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Dabei nahm die 31 Jahre alte Metzingerin der 38-jährigen Williams im zweiten Satz zuerst den Aufschlag ab, gab diesen Vorsprung aber wieder ab. Die Veranstaltung dient der Vorbereitung auf die Australian Open, der erste Höhepunkt der neuen Saison beginnt am 20. Januar.

Eishockey, NHL: Goalie Pekka Rinne ist in der Eishockey-Profiliga NHL ein seltenes Kunststück gelungen. Der Finne erzielte beim 5:2-Sieg seiner Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks den letzten Treffer des Spiels, Rinne (37) ist erst der zwölfte Schlussmann, der in der NHL als Torschütze in Erscheinung trat. Zum bislang letzten Mal war dies Mike Smith vor gut sechs Jahren geglückt.

"Ich weiß, dass ich das mit ziemlicher Sicherheit nur einmal im Leben schaffe, deshalb habe ich es sehr genossen", sagte der gefeierte Rinne. Chicago hatte seinen Torwart in der Schlussphase für einen zusätzlichen Feldspieler geopfert, Routinier Rinne nutzte die Gelegenheit und schoss den Puck im hohen Bogen über alle Gegenspieler hinweg in den Kasten. Durch das Tor 22 Sekunden vor Schluss war gleichzeitig der erste Sieg für den neuen Predators-Trainer John Hynes unter Dach und Fach.

Leon Draisaitl glänzte wie so oft als Vorlagengeber. Beim 4:2 der Edmonton Oilers bei Rekordmeister Montreal Canadiens verbuchte der deutsche Nationalspieler zwei Assists. Die Oilers gewannen das kanadische Duell nach einem 0:2-Rückstand, es war der vierte Sieg aus fünf Spielen. Draisaitl steht jetzt bei 44 Vorlagen und ist in der Scorerliste mit 69 Punkten Zweiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (70). Edmonton hat dreimal in Serie in fremder Halle gewonnen, am Samstag endet der fünf Spiele andauernde Auswärtstrip des Teams in Calgary.

Spanien, Supercopa: Ohne den verletzten deutschen Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat Titelverteidiger FC Barcelona das Finale der spanischen Supercopa durch einen späten Doppelschlag verpasst. Der Rekordsieger (13) unterlag Atletico Madrid im Halbfinale der erstmals in Saudi-Arabien ausgetragenen Finalrunde des reformierten Wettbewerbs mit 2:3 (0:0). Im Finale trifft Atletico auf Real Madrid, das sich bereits am Mittwoch durch ein 3:1 (2:0) im ersten Halbfinale gegen den FC Valencia qualifiziert hatte.

Der in der Halbzeit eingewechselte Koke (46.) erzielte 17 Sekunden nach dem Seitenwechsel nach einer schönen Kombination die Führung für Atletico. Superstar Lionel Messi (51.) und Weltmeister Antoine Griezmann (62.) drehten die Partie. In der Schlussphase ließen Alvaro Morata (81, Foulelfmeter) und Angel Correa (86.) Barcas Hoffnungen auf das Traumfinale gegen den Erzrivalen platzen.

Das Turnier wird auch 2021 sowie 2022 im von Spanien 6500 Kilometer entfernten Wüstenstaat ausgetragen und bringt dem spanischen Fußball-Verband RFEF insgesamt 120 Millionen Euro (40 Millionen Euro pro Veranstaltung bis 2022). Vertraglich festgelegt wurde, dass Frauen zu den Spielen kostenlos Eintritt in die Stadien erhalten. Erst seit kurzem öffnet das Königreich das öffentliche Leben dem über viele Jahre unterdrückten weiblichen Geschlecht.