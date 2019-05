30. Mai 2019, 18:34 Uhr Handball Flensburg führt, Gummersbach bangt

Nach dem Sieg in Berlin steht die SG vor ihrer dritten Handball-Meisterschaft

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen nach dem 26:18-Sieg gegen die Füchse Berlin kurz vor der Meisterschaft. Das Team von Trainer Maik Machulla benötigt im letzten Saisonspiel am 9. Juni beim Bergischen HC nur noch einen Punkt, um den dritten Titel zu gewinnen. Auf dieses Finale am Pfingstsonntag, sagte Machulla beim Sender Sky, sei seine Mannschaft nun perfekt vorbereitet: Die Spieler zeigten zurzeit eine "mental unglaubliche Leistung". Verliert Flensburg dennoch, so könnte der zweitplatzierte THW Kiel per Heimsieg gegen Hannover-Burgdorf den Rivalen noch abfangen.

In diesem Kampf um die Meisterschaft will THW-Keeper Andreas Wolff dem Bergischen HC nun sogar einen Sonderanreiz für einen Coup gegen Flensburg geben: "Ich habe mit unserem Kassenwart Patrick Wiencek gesprochen, dass wir dem BHC die Mannschaftskasse überschreiben, wenn sie gewinnen sollten. Ich weiß zwar nicht, wie viel da drin ist - aber ich habe viel eingezahlt." Der Rekordmeister hatte mit dem 34:26 beim TBV Lemgo den vorzeitigen Titelgewinn der Flensburger verhindert. Mit 60:6 Zählern behält Kiel zwei Punkte Rückstand (62:4) - hat allerdings das bessere Torverhältnis.

Für die Flensburger wird das Saisonfinale in jedem Fall eine Zäsur. Verlassen werden den Verein der dänische Weltmeister Rasmus Lauge (zu Veszprem) und Tobias Karlsson (Karriereende), der sein 500. Spiel für die SG absolviert hatte. Wegen einer Rückenverletzung musste der schwedische Kapitän in Halbzeit zwei draußen bleiben. Hampus Wanne (7) und Magnus Röd (6) waren die besten Werfer der SG.

Spannung ist nicht nur an der Spitze garantiert, sondern auch im Tabellenkeller. Dem Traditionsklub VfL Gummersbach droht nach der Niederlage in Göppingen der erste Abstieg seit der Ligagründung vor 53 Jahren. Der zwölfmalige Meister und elfmalige Europacup-Gewinner muss nun das Abstiegsendspiel beim punktgleichen Tabellenvorletzten SG BBM Bietigheim gewinnen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.