Flensburg (dpa/lno) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sehen trotz des dritten Siegs im vierten Spiel der Champions-League-Vorrunde noch großes Verbesserungspotenzial: "20 Tore in einem Heimspiel sind nicht gut genug", sagte SG-Trainer Maik Machulla, nachdem der deutsche Meister am Mittwochabend den kroatischen Rekordchampion RK Zagreb mit 20:17 (10:10) bezwungen hatte.

Zufrieden war der Trainer vor allem mit den beiden Zählern, die den ungeschlagenen Norddeutschen mit jetzt 7:1 Punkten zumindest bis zum Wochenende die Tabellenführung in der Gruppe A bescherten. Am Sonntag können aber sowohl Aalborg HB aus Dänemark als auch Paris Saint-Germain wieder an der SG vorbeiziehen.

Das Machulla-Team ist dann (16.00 Uhr/Sky) in der Bundesliga beim TSV GWD Minden gefordert. Von ihren 23 Spielen in Minden haben die Flensburger 17 gewonnen. Die letzte Niederlage bei GWD gab es im März 2002.