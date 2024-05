Die SG Flensburg-Handewitt hat die European League im Handball gewonnen. In einem deutschen Finale besiegte die SG am Sonntag vor 10 050 Zuschauern in Hamburg den Bundesliga-Rivalen und Titelverteidiger Füchse Berlin mit 36:31 (15:14). Bester Werfer der Norddeutschen, die schon 1997 den nach der Champions League zweitwichtigsten Europapokal gewonnen hatten, war Emil Jakobsen mit sieben Toren.