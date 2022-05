Als Raul Alonso vor Wochenfrist im Bauch der riesigen Barclays Arena zu Hamburg sagte, er könne sich schon vorstellen, dass das Spiel gegen Magdeburg einen Motivationsschub für die restliche Saison bringt, mochte man dies noch für arg positiv gedacht halten. Denn sein Team, die Handballer des HC Erlangen, waren gerade gegen Tabellenführer Magdeburg im Pokal-Halbfinale mit 22:30 ausgeschieden. Und die anstehenden Aufgaben im Ligaalltag waren mit der Heimpartie gegen Melsungen und beim TBV Lemgo, der das andere Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger Kiel verloren hatte, alles andere als leicht.

Aber Alonso kennt seine Pappenheimer. Erst rangen diese die mit deutschen Nationalspielern gespickte MT Melsungen mit 31:30 nieder und gewannen nun beim entthronten Pokalsieger Lemgo mit 33:27 - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Der HCE ist damit auf Tabellenplatz elf geklettert, hat zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, was bei sechs ausstehenden Partien rein rechnerisch den Ligaverbleib noch nicht schlussendlich sichert, in der momentanen Verfassung allerdings schrumpfen die Zweifel daran in den mikroskopischen Bereich. Zumal der HCE in den letzten drei Spielen noch gegen drei Abstiegskandidaten spielt.