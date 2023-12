Handball-Nationalspieler Christoph Steinert bleibt dem Bundesligisten HC Erlangen weitere zwei Jahre treu: Der 33-Jährige Linkshänder unterschrieb einen bis Sommer 2026 gültigen Vertrag, sein ursprünglicher wäre am Saisonende ausgelaufen. Dies teilten die Erlanger am Montag mit. "Steini ist eine wichtige Säule in unserer Mannschaft und kann durch seine Qualität und Erfahrung defensiv wie offensiv für entscheidende Akzente setzen", sagte Erlangens Sportdirektor Raul Alonso. Steinert habe sich in Erlangen "zum festen Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft entwickelt und gilt als Vorbild für jüngere Handballer."