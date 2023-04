Es gibt derzeit einige gute Nachrichten für den Handball-Erstligisten HC Erlangen. Zuvorderst ist natürlich der 37:27-Sieg gegen den ASV Hamm Westfalen vom Ostersonntag zu nennen, der den HCE auf den neunten Platz nach vorne springen ließ. Rang sechs, den derzeit der TSV Hannover-Burgdorf (30:22 Punkte) innehat und der die Möglichkeit auf das internationale Geschäft beinhaltet, ist mit sechs Punkten Rückstand (24:24) wieder in Reichweite. Der Sieg gegen Schlusslicht Hamm geriet nach einem famosen Start und einer schnellen 8:2-Führung nur zur Pause in Gefahr, als die Gäste auf 14:16 verkürzt hatten. Nach dem Wechsel entschieden die Mittelfranken die Partie mit sieben Treffern in Folge zum 26:18 (42.) frühzeitig, der Sieg war der höchste in der laufende Saison.

"Wir hatten Ende der ersten Hälfte plötzlich Vieles, das schlagartig gegen uns lief", resümierte Kapitän Nikolai Link, der seinem indes Team die nötige Coolness attestierte. Der 32-Jährige bleibt den Erlangern im Übrigen eine weitere Saison erhalten, wie der Klub am Samstag mitgeteilt hatte. Der zwei Meter große Abwehrspezialist ist der einzige Akteur in Reihen des HCE, der die Zweitligazeiten des Klubs vor dem ersten Aufstieg noch miterlebt hat und geht im kommenden Jahr in seine zwölfte Saison in Erlangen.

Auch die Zukunft des ehemaligen Europameisters Johannes Sellin hat sich geklärt. Wie der Klub mitgeteilt hat, wird der auslaufende Vertrag des Rechtsaußen nicht verlängert, der 33-Jährige wird aber von der kommenden Saison an den Job des Cheftrainers der U23 in der dritten Liga von Tobias Wannenmacher übernehmen. Wannenmacher wird sich auf die wachsenden Anforderungen in seiner Funktion als Jugendkoordinator konzentrieren und zudem die B-Jugend trainieren. Neben seiner Trainertätigkeit wird sich Sellin, der seit sechs Jahren das Erlanger Trikot trägt, Geschäftsführer René Selke unterstützen.