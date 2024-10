Mehr als drei Jahre nach seinem zuvor letzten Bundesliga-Spiel als Trainer hat der frühere Handball-Nationalspieler Martin Schwalb eine erfolgreiche Rückkehr in die deutsche Eliteklasse gefeiert. Der 61-Jährige gewann mit dem HC Erlangen das Kellerduell mit dem Aufsteiger 1. VfL Potsdam 23:19 (12:9) und holte damit den ersten Saisonsieg. Im Aufeinandertreffen der beiden einzigen bis dahin punktlosen Teams war Erlangens Top-Talent Tim Gömmel vor 5211 Zuschauern mit sieben Treffern bester Werfer, für Potsdam traf David Cyrill Akakpo viermal. Beide Teams spielten nervös und leisteten sich viele Fehler. Schwalb, der zuletzt bis 2021 die Rhein-Neckar Löwen trainiert hatte, hatte überraschend in der vergangenen Woche den Cheftrainer-Posten in Erlangen übernommen. Sein Debüt verlor er wenig später beim 27:28 im DHB-Pokal gegen den VfL Gummersbach.