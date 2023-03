Die Handballer des HC Erlangen haben ein 31:31-Unentschieden gegen den TBV Lemgo gerettet. Damit verbesserte sich das Team von Trainer Raul Alonso auf den zehnten Tabellenplatz und geht mit einem guten Gefühl in die einwöchige Länderspielpause. Denn der Punktgewinn vor 5386 Zuschauern in der Nürnberger Arena kam reichlich glücklich zustande, die Gastgeber lagen knapp zwei Minuten vor dem Ende noch mit 29:31 zurück und sahen wie der sichere Verlierer aus. Doch Erlangens schwedischer Torhüter Bertram Obling rettet das Remis mit einer Parade in der letzten Sekunde und sicherte den Teilerfolg. Bester Werfer der Mittelfranken war Christoph Steinert mit sieben Treffern, der zusammen mit seinem Teamkollegen Tim Zechel (4 Tore) nun mit der deutschen Nationalmannschaft im EHF-Euro-Cup zweimal auf Weltmeister Dänemark trifft. Am kommenden Freitag spielt die DHB-Auswahl in Aalborg (20.45 Uhr, ZDF-Livestream), am Sonntag steigt das Rückspiel in Hamburg (14.45 Uhr, live im ZDF).