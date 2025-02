Auch Handball -Bundesligist HC Erlangen hat mit den Nachwehen der Weltmeisterschaft zu kämpfen. Zwar kamen Linkshänder Christoph Steinert und der österreichische Nationalkreisläufer Tobias Wagner gesund bei ihrem Arbeitgeber an, dafür müssen die Erlanger im Kampf um den Klassenerhalt auf zwei wichtige Spieler verzichten.

Der sehnlich erwartete Zugang Viggo Kristjánsson wird wegen einer Knieverletzung zum Rückrundenstart fehlen. Der isländische Nationalspieler, der bei der WM große Spielanteile im Rückraum bekam, verletzte sich im Training. Immerhin konnte Erlangens Kaderplaner Johannes Sellin von „Glück im Unglück“ sprechen. Den Start in die Rückrunde am 9. Februar mit dem Heimspiel gegen Flensburg wird der 31-Jährige, der vom Ligakonkurrenten Leipzig nach Mittelfranken wechselte, aber verpassen.

Weitaus schlimmer hat es den algerischen Nationaltorhüter Khalifa Ghedbane getroffen, der sich einer OP am Knie unterziehen muss und voraussichtlich mehrere Monate ausfallen wird. Weil auch der dritte Torwart Dorian Knezevic verletzt ausfällt, müssen die Erlanger auf der wichtigen Torhüterposition nachverpflichten. Die Verantwortlichen zeigen sich aber zuversichtlich, zeitnah auf dem Transfermarkt zuschlagen zu können.

Außerdem wurden die Verträge mit dem schwedischen Rückraumspieler Jonathan Svensson und Kreisläufer Stefan Bauer aufgelöst. Während Zugang Miloš Kos aus Zagreb den Kaderplatz von Svensson einnimmt, hat sich das 20-jährige Eigengewächs Florian Scheerer mit vorzüglichen Leistungen gerade in der Abwehr fest in den Bundesligakader gekämpft. Scheerer wird sich auch künftig die Einsätze mit Tobias Wagner und Maciej Gebala, sowie mit Nikolai Link am Kreis beziehungsweise im Mittelblock teilen. Zudem macht Kapitän und Kreisläufer Sebastian Firnhaber nach seinem Kreuzbandriss Fortschritte, mit ihm kann aber erst zur neuen Saison gerechnet werden.