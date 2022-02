Es war wie verhext: Nach einer geschlagenen Viertelstunde hatten die Gäste noch kein einziges Tor erzielt - dem HC Erlangen drohte beim Tabellenzweiten der Handball-Bundesliga, dem Rekordmeister THW Kiel, ein übles Debakel. Immer wieder kamen Miha Zarabec und seine Kollegen zu erfolgreichen Würfen, während die sich die Mittelfranken einen Fehlversuch nach dem anderen leisteten. Erst nach acht Gegentoren traf Hampus Olsson erstmals für den HCE. Letztlich schaffte es die Mannschaft von Trainer Raul Alonso dann doch noch, das Resultat einigermaßen in Grenzen zu halten, mit 24:34 (7:19) zogen sie am Ende den Kürzeren und bleiben damit auf dem 13. Tabellenplatz. Coach Alonso sprach hinterher bei Sky von "schweren Momenten", die sein Team zu überstehen hatte. "Und weil wir unsere wenigen Chancen nicht nutzen konnten, haben wir das Spiel in den ersten Minuten praktisch abgegeben." Positiv sei das Auftreten seines Teams, das zu allem Überfluss Nationalspieler Christoph Steinert mit einer Verletzung verlor, in der zweiten Spielhälfte gewesen: "Ich muss die Jungs für ihre Reaktion loben, das ist alles andere als selbstverständlich."