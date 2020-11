Der HC Erlangen hat am Samstag seinen dritten Sieg in Serie in der Handball-Bundesliga gefeiert. Bei den Eulen Ludwigshafen lag das Team von Trainer Michael Haaß über die gesamte Spielzeit in Führung und belohnte sich am Ende für die Mannschaftsleistung mit einem 30:26 (15:13)-Sieg und dem sechsten Tabellenplatz. Zehn Minuten vor Schluss hatte sich Ludwigshafen auf 22:25 heran gearbeitet und Erlangen befand sich in einer doppelten Unterzahl. Doch statt zu verkürzen, mussten die Eulen in dieser Phase einen Gegentreffer hinnehmen. Bester Werfer der Erlanger war Sime Ivic, der acht Tore erzielte. Nach zwei erfolgreichen Spielen binnen einer Woche trifft der HCE bereits am Donnerstag (19 Uhr) in der Nürnberger Arena auf den HBW Balingen-Weilstetten.