Von Sebastian Leisgang

Als Igor Vori ihn fragte, ob er am Wochenende Zeit für einen Kaffee habe, da ahnte Michael Spatz, dass es das gewesen sein könnte.

Ein Morgen in dieser Woche, es ist mal wieder einer dieser Tage, die Michael Spatz an seinem Telefon verbringen wird. Am Abend zuvor habe er um acht genug gehabt, erzählt Spatz. Er schaltete sein Handy aus und genoss die Ruhe nach dem Sturm, die im Prinzip nichts anderes war als die Ruhe vor dem Sturm. Spatz wusste ja, dass er auch am nächsten Tag kaum eine Pause hat.

Für Spatz, 40, geht es momentan Schlag auf Schlag. Es ist noch nicht einmal eine Woche her, dass Vori ihn um das Gespräch bat und ihm dann aus heiterem Himmel offenbarte, dass er sein Amt gerne niederlegen und nach Kroatien zurückkehren würde. Jetzt sucht der Geschäftsführer des TV Großwallstadt einen neuen Coach und führt deshalb ein Telefonat nach dem anderen. Trainerkandidaten erkundigen sich, was sie am Untermain erwarten würde, Reporter wollen wissen, warum es mit Vori überhaupt zu Ende gegangen ist und was ihm jetzt durch den Kopf geht, wenn er an die gemeinsame Zeit mit Vori denkt. "Ich war im ersten Moment total überfahren", sagt Spatz, "aber es hat persönliche Gründe. Es gibt einfach Dinge, die wichtiger sind als Handball oder der Job generell."

Igor Vori und Großwallstadt, das hätte doch etwas Großes werden sollen. Hier der Weltmeister von 2003, die Kreisläufer-Legende, Rekordnationalspieler Kroatiens und Olympiasieger - und dort der TVG, der auf eine derart erfolgreiche Historie zurückschaut wie nur wenige andere Klubs im Land. Vori und Großwallstadt, das sollte eine Ära werden, eine neue Zeitrechnung, in der der TVG vielleicht sogar wieder dort spielt, wo der Klub nach dem Verständnis von Handballdeutschland hingehört: in der Bundesliga. Dann aber kam dieser Freitag, der ein 13. war.

"Ich bin aus dem Urlaub gekommen und wollte direkt beim Training vorbeischauen", erzählt Spatz, "aber mein Flieger hatte Verspätung, deshalb waren nur noch ein paar Spieler in der Kabine." Als Vori dann auf ihn zukam und Spatz fragte, ob er am Wochenende Zeit für einen Kaffee habe, war das der Anfang vom Ende.

Am Anfang ging alles ganz einfach: "Es hat gedauert, bis wir überhaupt gemerkt haben, dass wir verwundbar sind."

Jetzt schaut Spatz zurück: "Es war nicht einfach, im vergangenen Sommer einen Trainer zu finden. Wir waren ja erst im Juni auf der Suche, weil lange nicht klar war, ob Maik Handschke bei uns bleibt. Als wir Igor dann bekommen haben, hat das eine gewaltige Euphorie entfacht. Sein Name ist ja eine Hausnummer." Spatz weiß nur zu gut, dass es bei Traditionsvereinen wie dem TVG schnell geht. Eine Pressemitteilung mit dem Namen des neuen Trainers - und schon träumen die Leute vom Aufstieg, obwohl noch nicht mal das erste Spiel gespielt ist. Dann aber, als ein paar Saisonwochen hinter Großwallstadt lagen, da schien sich tatsächlich alles zu fügen. Die Mannschaft gewann sieben der ersten neun Pflichtspiele und beeindruckte mit einer derartigen Selbstverständlichkeit, dass auch Spatz seinen Augen manchmal kaum traute. Sollte jetzt wirklich alles aufgehen mit Vori und dem TVG?

"Uns wurde fast schon ein bisschen angst und bange", sagt Spatz, "wir wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, weil alles so einfach ging. Die Mannschaft hat sich von nichts aus der Bahn werfen lassen, deshalb hat es erstmal gedauert, bis wir überhaupt gemerkt haben, dass wir verwundbar sind."

Wenn Spatz über die ersten Saisonwochen spricht, hat er immer noch eine gewisse Ungläubigkeit in der Stimme. Angetrieben von Vori, kam der TVG so vital und dynamisch daher wie schon lange nicht mehr. Dann folgte der Absturz. Von zehn Pflichtspielen im November und Dezember gewann Großwallstadt nur noch drei - jetzt ist Voris Aus auch das Ende einer Achterbahnfahrt.

Dass sich der Kroate schon wieder verabschiedet hat, erzählt auch etwas über die Mechanismen im Sport. Barcelona, Hamburg, Paris: Als Spieler hat Vori eine Weltkarriere hingelegt, doch das ist nicht mehr allzu viel wert, wenn es nach dem letzten Wurf darum geht, sich auch in einer anderen Rolle einen Namen zu machen.

Dass einem dieser Übergang nicht einfach so von der Hand geht, das weiß auch Spatz. Doch er, der frühere Rechtsaußen, Rückennummer 2, mehr als 2000 Tore für den TVG, er hat es geschafft. Spatz ist längst in seiner Position als Geschäftsführer angekommen - und deshalb sagt er jetzt auch Sätze wie: "Es kam für uns total überraschend, dass Igor nach Kroatien zurückgehen will. Ich finde das sehr schade, aber ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt eine gute Lösung finden werden."

Anfang der kommenden Woche will Großwallstadt den Namen des neuen Trainers bekanntgeben.