Ob er jetzt wirklich noch die Dänen erklären müsse? Über den Weltmeister und Olympiasieger sei doch alles bekannt, befand Marko Grgic, als er nach dem 30:28-Sieg gegen die Norweger gebeten wurde, die Stärken des nächsten Gegners zu erläutern. Ein paar Eckdaten gab der deutsche Handballer dann aber doch zum Besten: „Eine stabile Abwehr, lauter Champions-League-Sieger im Team, den wohl besten Angriff mit Pytlick, Lauge und natürlich Gidsel, sowie den besten Torhüter.“ Noch Fragen? Plötzlich stutzte Grgic, das mit dem Torhüter fing er lieber direkt wieder ein: Nielsen sei schon „der beste Torhüter, zusammen mit Andi Wolff“.
Deutsche HandballerWer ist der Beste der Welt?
Lesezeit: 5 Min.
Andreas Wolff, 34, gegen Emil Nielsen, 28: Das große Handballduell zwischen Deutschland und Dänemark wird auch zwischen den Pfosten entschieden. Über zwei Torhüter, die sich in den Köpfen der Angreifer besonders wohlfühlen.
Von Ralf Tögel, Herning
Favorit bei der Handball-EM:Tatsächlich: Dänemark kann verlieren
Erstmals seit zwölf Jahren verliert Dänemark in eigener Halle ein Handballspiel: Nach dem 29:31 gegen Portugal ist der Schock im Land des EM-Favoriten groß – und das deutsche Team muss sich schnell auf einen anderen Gegner einstellen.
Lesen Sie mehr zum Thema