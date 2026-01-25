Ob er jetzt wirklich noch die Dänen erklären müsse? Über den Weltmeister und Olympiasieger sei doch alles bekannt, befand Marko Grgic, als er nach dem 30:28-Sieg gegen die Norweger gebeten wurde, die Stärken des nächsten Gegners zu erläutern. Ein paar Eckdaten gab der deutsche Handballer dann aber doch zum Besten: „Eine stabile Abwehr, lauter Champions-League-Sieger im Team, den wohl besten Angriff mit Pytlick, Lauge und natürlich Gidsel, sowie den besten Torhüter.“ Noch Fragen? Plötzlich stutzte Grgic, das mit dem Torhüter fing er lieber direkt wieder ein: Nielsen sei schon „der beste Torhüter, zusammen mit Andi Wolff“.