Persönliche Auszeichnungen stehen im Handball manchmal für mehr als für die individuelle Stärke eines Spielers. Als Timo Kastening am Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle ausgerufen wurde, um sich den Titel als bester Spieler der Partie gegen Weißrussland abzuholen, da repräsentierte der 24-Jährige ein ganz neues Gefühl; eine Mentalität der DHB-Auswahl, wie es sie bei dieser EM noch nicht zu sehen gegeben hatte Zum ersten Mal seit Turnierbeginn schien die Mannschaft von Trainer Christian Prokop Spaß zu haben.

Zahlreiche abgeluchste Bälle, vorne eine Torausbeute von 100 Prozent bei sechs Versuchen: Kastening war in seinem erst elften Länderspiel die personifizierte Erklärung dafür, wie einfach der Handball sein kann und warum die Deutschen nach einer Vorrunde zum Kopfhängenlassen gegen Weißrussland mit 31:23 (18:11) doch in Schwung gekommen sind.

"Es scheint ein kleiner Neustart zu sein", sagte Kastening nach der Partie. Nur ein paar Schritte neben ihm erklärte DHB-Vizepräsident Bob Hanning die größte Stärke des Rechtsaußen: "Timo ist halt völlig befreit. Der macht sich viel weniger einen Kopf als das manch ein erfahrener Spieler macht." Lockerheit hatte man im Team zuletzt schmerzlich vermisst. Und die Crux ist ja: Je mehr man sie sucht, desto verkrampfter kann die Sache enden.

Die Atmosphäre in Wien tut dem Team gut

Reisen kann die Gedanken befreien und so war der Ortswechsel von Trondheim nach Wien eine willkommene Gelegenheit, nicht nur die Vorrunde, sondern auch die entstandene Unsicherheit in Norwegen zu lassen. "Wir sind mit einem ganz schlechten Gefühl aus Trondheim abgefahren", erzählte Kreisläufer Hendrik Pekeler, nach der hohen Niederlage gegen Spanien im zweiten Spiel hatten sich die letzten 15 Minuten gegen EM-Neuling Lettland in den Köpfen festgesetzt, als man am Ende nur zittrig mit einem Tor Vorsprung die Partie für sich entschied. Doch schon in den Anfangsminuten gegen Weißrussland zeigte sich, dass man an den Schwächen gearbeitet hatte: Als es nach acht Minuten 6:3 für die Deutschen stand, waren fünf Tore durch Konter oder eine schnell ausgeführte Mitte zustande gekommen - ein Tempospiel, das es so bisher noch nicht gegeben hatte.

Das Einlaufen in die gut besuchte Halle in Wien hatte das deutsche Team in eine ganz andere Atmosphäre versetzt als in Trondheim. "Das gibt einem natürlich Mut, gerade nach so einer verkorksten Vorrunde", sagte Mittelmann Philipp Weber; Hanning fühlte sich ein Stück weit "wie zu Hause" und sowas kann ja tatsächlich ein gutes Gefühl verleihen: Bei der WM vor einem Jahr in Deutschland war der DHB ja auch durch die Begeisterung der eigenen Anhänger bis ins Halbfinale gestürmt.

Begünstigt durch die Heimatgefühle zeigte sich die Mannschaft schließlich gegen Weißrussland auf allen Positionen verbessert. "Wir haben in der Abwehr einen Zahn zugelegt", sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher, auch der neu ins Team gestoßene Johannes Golla überzeugte. Durch die Defensivleistung habe man Torwart Andreas Wolff "die Chance gegeben, Bälle zu halten."