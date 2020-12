Jennifer Rode wurde zwei Tage vor dem Auftaktmatch der deutschen Handballerinen bei der Europameisterschaft in Dänemark aus dem Kader gestrichen. Die 25 Jahre alte Rückraumspielerin von Borussia Dortmund trat die Anreise am Dienstag zum Spielort Kolding schon nicht mehr an, teilte ein Sprecher des Deutschen Handballbundes (DHB) mit. Die Mannschaft, die zunächst coronabedingt ohne Bundestrainer Henk Groener auskommen muss, absolviert am Donnerstag gegen Rumänien (18 Uhr/Sportdeutschland.tv) ihr erstes Gruppenspiel bei dieser EM. Am Mittwochabend muss der DHB seinen Kader um eine weitere Akteurin auf 16 Spielerinnen reduzieren. Im Laufe der Vorrunde sind bis zu zwei Wechsel aus dem Anfang November benannten, erweiterten 30er-Aufgebot möglich. Weitere deutsche Gegner in Gruppe D sind Norwegen am Samstag und Polen am Montag. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde.