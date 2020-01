Die Frauen aus den Niederlanden sind in der Handball-Szene wohlbekannt und respektiert, gerade erst sind sie Weltmeisterinnen geworden. Aber die Männer? Die feiern am Donnerstag ihr Europameisterschaftsdebüt mit einer Partie gegen Deutschland (18.15 Uhr/ZDF), und sie sind vor allem deshalb dabei, weil das Turnier auf 24 Teams aufgestockt worden ist. Im bisherigen 16er-Format, so hat Europas Verbandschef Michael Wiederer der Fachzeitschrift Handballwoche vorgerechnet, seien zwölf Länder stets mit von der Partie gewesen: "Wir wollten den Nationen von Rang 13 bis 30 auch die Möglichkeiten geben, an einer EM teilzunehmen."

Nun dürfen sich also die niederländischen Handballer vorstellen auf internationaler Bühne. "Man kennt grob den Kader", sagt der deutsche Kapitän Uwe Gensheimer: "Es sind ja einige Jungs aus der Bundesliga dabei." Fabian Van Olphen zum Beispiel, Rückraumspieler in Lemgo, oder Jeffrey Boomhouwer, Linksaußen beim Bergischen HC. Fürchten muss einen das nicht, findet Bob Hanning, der für den Leistungssport zuständige Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB): "Wenn du einen Gegner unterschätzt, wenn du nicht kämpfst, wenn du keine Präsenz zeigst, dann ist es gegen jede Mannschaft schwer. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus." Wenn die deutschen Handballer mit dem gleichen Engagement in die Partie gingen wie die Niederländer, so Hanning, seien sie auf allen Positionen überlegen.

Detailansicht öffnen Abklatschen nach gelungenem EM-Test: Bundestrainer Prokop mit seinen Nationalspielern nach dem 33:25 gegen Island in Mannheim. (Foto: Franz Waelischmiller/imago)

Die Deutschen, WM-Vierter 2019, gehen trotz der verletzungs- oder krankheitsbedingten Absage von gleich sieben Rückraumspielern auf den ersten Blick immer noch mit einem respektablen Aufgebot in das in Norwegen, Schweden und Österreich ausgetragene Turnier; erst auf den zweiten Blick entpuppt es sich als Wundertüte, bei der niemand weiß, was rauskommt. Es sind noch sechs Europameister von 2016 dabei: Torwart Andreas Wolff, Rechtsaußen Tobias Reichmann, die Kreisläufer Hendrik Pekeler und Jannik Kohlbacher sowie die seinerzeit nachnominierten Rückraumspieler Kai Häfner und Julius Kühn. Dazu kommen die damals verletzten Uwe Gensheimer auf Linksaußen, Paul Drux im Rückraum und Patrik Wiencek am Kreis, die dann im Sommer 2016 am Gewinn von Olympia-Bronze beteiligt waren, sowie der ehemalige Weltmeister-Torwart Johannes Bitter, 37, der für das aktuelle Turnier reaktiviert worden ist.

Hinter diesen Zehn aber klafft eine riesige Lücke im Kader, was die internationale Erfahrung betrifft. Um seine Routiniers nicht zu überstrapazieren, muss Bundestrainer Christian Prokop die Einsatzzeiten fein dosieren; er spricht von einer "guten Wechselstrategie". Dabei wird er Leistungsschwankungen hinnehmen müssen, wie die Tests gegen Island (33:25) und Österreich (32:28) gezeigt haben.

Durch die Siege nimmt die deutsche Auswahl zwar "eine positive Grundstimmung" (Hanning) mit zum Vorrundenspielort Trondheim. Aber das allein wird nicht reichen, um die angestrebte Medaille zu gewinnen. "Der Fokus wird vor allem auf Teamgeist, Abwehrarbeit und ein effektiveres Tempospiel als beim letzten Turnier liegen", umreißt Prokop seinen Plan. "Wir machen das über weite Strecken ganz gut", resümierte Rechtsaußen Reichmann nach der kurzen Vorbereitung: "Trotzdem müssen wir ein paar Dinge abstellen." Zum Beispiel die Chancenverschwendung, die technischen Fehler und einfachen Ballverluste, die davon zeugen, dass keine gelernten Regisseure das Spiel lenken, sondern Aushilfskräfte. Die aus den Abstimmungsproblemen im Angriff resultierenden Konter ärgern Prokop jedenfalls, "weil einfache Gegentore jeden Gegner aufbauen und ihm Mut machen".

Detailansicht öffnen Kurz vor EM-Start haben sieben deutsche Handball-Nationalspieler die Robbenjagd in Kanada angeprangert. Sie posieren für die Tierschutzorganisation PETA mit nacktem Oberkörper und einer Kunstblut-Wunde an den Schultern. In einem Video forderten sie ein Ende der Tierquälerei. „Die Robbenjäger schlagen mit Spitzhacken auf die Baby-Robben ein“, sagte Paul Drux. Jannik Kohlbacher ergänzt: „Wir fordern die kanadische Regierung auf, mit den Morden endlich aufzuhören.“ Aus dem Septett fehlen drei Spieler (Groetzki, Fäth, Wiede) bei der EM – Drux, Kohlbacher, Reichmann und Kühn sind dabei. (Foto: Marc Rehbeck für PETA Deutschland)

Er sprach auch davon, dass der letzte Testgegner Österreich seinem Team "gottseidank Stress gemacht hat" und sogar mal in Führung gegangen ist: "Das war eine sehr gute Probe, um ruhig zu bleiben." Aber im Grunde war der Widerstand nur semistressig, weil sich keiner mehr verletzen wollte, so kurz vor dem Turnier, und es halt auch nur Österreich war, ein Leichtgewicht im Handball-Geschäft, das man schon schlagen sollte, wenn man sich zu den Schwergewichten zählen will. DHB-Vize Hanning bilanzierte jedenfalls nüchtern: "Das war alles nett, aber mehr nicht. Jetzt müssen wir kucken, wie wir die Aufgaben unter wirklichem Stress lösen." Nicht dabei ist zunächst der Flensburger Kreisläufer Johannes Golla, 22, da Prokop sein Aufgebot am Mittwoch auf 16 Spieler reduzieren musste. Er darf aber während des Turniers laufend Spieler nachnominieren.

Die Vorrunde sollte kein Problem sein, nach dem Auftakt gegen die Niederlande geht es gegen Titelverteidiger Spanien (Samstag, 18.15 Uhr/ARD) und gegen Lettland (Montag, 18.15 Uhr/ZDF), einen weiteren EM-Neuling. Alles andere als die Beförderung in die Hauptrunde nach Wien als einer der beiden Gruppenersten wäre eine Enttäuschung. In Wien dürften es die deutschen Handballer dann aus dem erweiterten Favoritenkreis nur noch mit Kroatien zu tun bekommen; die WM-Finalisten Dänemark und Norwegen sowie der WM-Dritte Frankreich und der EM-Zweite Schweden - Rekord-Weltmeister die einen, Rekord-Europameister die anderen - würden sich jedenfalls in Malmö um zwei Plätze in den Halbfinals streiten.

Die Ausgangsposition ist also trotz Verletzungsmisere verheißungsvoll, aber DHB-Sportvorstand Axel Kromer versichert: "Wir werden ganz langweilig von Spiel zu Spiel denken." Ganz in diesem Sinne wollten sich die Akteure vor dem Turnierstart auch noch nicht mit dem vermutlich wegweisenden Duell gegen Titelverteidiger Spanien beschäftigen. "Wir müssen erst mal gegen Holland gewinnen", sagt der EM-erfahrene Reichmann. So ist's recht: bloß keinen Gegner unterschätzen. Bei der Frauen-WM im Dezember haben die Niederländerinnen den Deutschen ja auch den Weg ins Halbfinale verbaut.