Deutschlands Handballer haben sich mit einem Sieg gegen Österreich vorzeitig für die Europameisterschaft 2026 qualifiziert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann das Nachbarschaftsduell in Hannover 31:26 (16:14) und revanchierte sich für das ernüchternde 26:26 am Donnerstag in Wien. Vor über 10 000 Zuschauern war Marko Grgic mit sieben Toren bester deutscher Werfer.