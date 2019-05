27. Mai 2019, 20:45 Uhr Handball-EM-Quali Reichmann ist wieder dabei

Rund viereinhalb Monate nach seinem aufsehenerregenden WM-Aus kehrt Tobias Reichmann in die Handball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Christian Prokop nominierte den 31 Jahre alten Profi der MT Melsungen für die letzten beiden Spiele der EM-Qualifikation am 12. Juni in Israel und am 16. Juni in Nürnberg gegen den Kosovo. Die Teilnahme am Titelkampf in Österreich, Schweden und Norwegen hat die deutsche Mannschaft bereits sicher.

Reichmann hatte nach seiner überraschenden Ausbootung kurz vor der Heim-WM im Januar wegen eines anschließenden Urlaubstrips nach Florida und spitzen Kommentaren auf der Medienplattform Instagram für reichlich Wirbel in der Öffentlichkeit und Unverständnis beim Bundestrainer gesorgt. Prokop zeigte sich dennoch schon kurz nach dem Turnier offen für eine Rückkehr. Nun berief er auch Niclas Pieczkowski und Erik Schmidt, wie Reichmann Europameister von 2016, nach längerer Absenz in den ansonsten verjüngten 16er-Kader. Durch die vorzeitige Qualifikation im April "haben wir die Chance bekommen, weitere Spieler mit Perspektive an die A-Nationalmannschaft heranzuführen", sagte Prokop: "Junge Männer wie beispielsweise Till Klimpke und Sebastian Heymann stehen für die Zukunft des deutschen Handballs." Der Bundestrainer muss auf Tim Suton (nach Operation) und Fabian Böhm (Behandlung unmittelbar nach Ende der Saison) verzichten. Kapitän Uwe Gensheimer und weitere Stammkräfte erhalten eine Pause.

Das Aufgebot der deutschen Handballer für die EM-Qualifikation

Tor: Quenstedt (Magdeburg), Klimpke (Wetzlar). - Linksaußen: Schiller (Göppingen), Kunkel (Melsungen). - Rückraum links: Weber (Leipzig), Lemke (Melsungen), Heymann (Göppingen). - Rückraum Mitte: Pieczkowski (Leipzig), Michalczik (Minden), Büdel (Erlangen). - Rückraum rechts: Semper (Leipzig), Häfner (Hannover-Burgdorf). - Rechtsaußen: Reichmann (Melsungen), Kastening (Hannover-Burgdorf). - Kreis: Golla (Flensburg-Handewitt), Schmidt (Berlin).