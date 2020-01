Handball, Kader: Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet bei der Europameisterschaft zunächst auf Kreisläufer Johannes Golla. Der 22-Jährige von der SG Flensburg-Handewitt schaffte es nicht in den finalen 16er-Kader für das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) gegen die Niederlande. "Die Entscheidung habe ich ihm mitgeteilt. Das heißt, dass wir mit den anderen 16 morgen in unser erstes Turnierspiel starten", sagte Prokop einen Tag vor der Partie im Teamhotel der deutschen Mannschaft in Trondheim.

Trotzdem bleibt Golla bei der Mannschaft. Obwohl Prokop maximal 16 Akteure für die Partien melden darf, war er bereits mit 17 Spielern nach Norwegen gereist. Golla soll im Training vor allem die Abwehrspezialisten Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek entlasten. Trotzdem könnte Golla auch noch zu seinen ersten Turnierspielen für die DHB-Auswahl kommen. Während der Vor- und Hauptrunde sowie am Finalwochenende sind jeweils bis zu zwei Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten 28er-Kader möglich. Dieses Aufgebot hatte Prokop bereits Anfang Dezember vor dem Turnier nominiert.

Olympia, Jugendspiele: Ein schwerer Unfall in der Vaudoise Arena von Lausanne hat die Vorbereitungen auf die Olympischen Jugendspiele überschattet. Eine 35 Jahre alte Eiskunstläuferin aus Russland stürzte bei der Probe für die Eröffnungsfeier am Donnerstag aus fünf Metern Höhe ab und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mit. Das Internationale Olympische Komitee (IOC), das in Lausanne beheimatet ist, und die Organisatoren der Jugendspiele schickten Genesungswünsche. Die zuständige Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Die Sportlerin, die laut der Polizei in Deutschland lebt, hatte sich an Ringen in die Höhe ziehen lassen. Die Untersuchung soll klären, warum sie aufs Eis stürzte.

Nach Innsbruck 2012 und Lillehammer 2016 ist Lausanne das Zentrum der dritten Auflage der Jugend-Winterspiele. Die Wettbewerbe finden zudem in St. Moritz und im französischen Les Tuffes im Juragebirge statt. Zum Programm gehören auch neue Disziplinen wie 3x3-Eishockey oder das in der Schweiz populäre Skibergsteigen. Insgesamt wetteifern je 940 Sportlerinnen und Sportler um Medaillen, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat ein Team von 52 jungen Frauen und 38 Männern im Alter von 15 bis 18 Jahren nach Lausanne geschickt. In 16 Disziplinen stehen insgesamt 81 Entscheidungen auf dem Programm. Für den DOSB geht es allerdings um mehr als Medaillen. "Die Persönlichkeitsbildung, die Charakterschulung, der Umgang mit Herausforderungen und das Thema Fair Play - all das wollen wir den Athleten mitgeben", sagte Roland Frey, Chef de Mission des DOSB dem SID.

2. Liga, HSV: Torwart Julian Pollersbeck vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Nach Angaben seines Clubs vom Mittwoch muss der 25-Jährige vier bis sechs Wochen aussetzen und fällt damit für die Vorbereitung auf die Restsaison aus. Pollersbeck hatte sich am Dienstag in Trainingseinheit am Nachmittag verletzt. Der U21-Europameister von 2017 hatte vor der Saison seinen Status als Nummer eins beim HSV an Neuzugang Daniel Heuer Fernandes verloren. Zuletzt war auch über seinen möglichen Abschied aus Hamburg spekuliert worden.